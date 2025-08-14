  1. Anasayfa
Çanakkale'de katliam gibi kaza: 6 kişi hayatını kaybetti

Güncelleme:

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 6 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Yenice ilçesi Çınarcık köyü yakınlarında Davutköy sapağında meydana geldi. Sürücülerinin isimleri henüz belirlenemeyen otomobil ile karşı yönden gelen otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İki aracın da demir yığını haline dönüştü kazada sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde 6 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, ölenlerin kimliklerinin belirlenmesi için de çalışmalar sürdürülüyor.

DHA

