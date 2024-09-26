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Çanakkale'de park halindeki araç alev alev yandı

Çanakkale'de park halindeki araç alev alev yandı
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Çanakkale'de yol kenarında park halindeki araç henüz belirlenemeyen sebeple alev alev yanmaya başladı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

Çanakkale'de park halinde yol kenarında duran araç henüz bilinmeyen bir nedenle aniden alev alev yanmaya başladı. Çevredeki vatandaşlar tarafından kayda alınan yangın, ihbar üzerine bölgeye gelen ekipler tarafından kısa süre içinde kontrol altına alındı. 

Çanakkale'de park halindeki araç alev alev yandı - Resim : 1

YANGININ NEDENİ HENÜZ TESPİT EDİLEMEDİ

Yangın, saat 09.30 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi Setboyu Caddesi yakınlarında meydana geldi. Park halindeki otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Alev alan otomobil kullanılmaz hale geldi.

İHA

Etiketler Çanakale Çanakkale araç yangını araç yangını
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