Çanakkale'de vahşet: 73 yaşındaki cani 72 yaşındaki kadını döve döve öldürdü

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde kan donduran bir cinayet işlendi. 73 yaşındaki R.C., 40 yıldır birlikte yaşadığı 72 yaşındaki M.Ü.'yü çıkan tartışmanın ardından sopayla döverek öldürdü.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Mollahasanlar köyünde, tüyler ürperten bir cinayet olayı meydana geldi. İddialara göre; 73 yaşındaki R.C. ile 40 yıldır aynı evi paylaştığı hayat arkadaşı 72 yaşındaki M.Ü. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Büyüyen tartışma sonucunda gözü dönen R.C., yaşlı kadını feci şekilde döverek hayatını kaybetmesine neden oldu. Haber3.com olarak aktardığımız bu acı olay, bölge halkında büyük bir şok etkisi yarattı.

Kanlı Sopa Olay Yerinde Bulundu, Zanlı Tutuklandı

Çevredekilerin durumu fark edip ihbarda bulunması üzerine, olay yerine hızla jandarma ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Ekiplerin evde ve çevresinde yaptığı detaylı incelemeler sonucunda, cinayette kullanıldığı düşünülen kanlı bir sopa delil olarak muhafaza altına alındı. Vahşetin bir numaralı şüphelisi olan 73 yaşındaki R.C., jandarma ekiplerince olay yerinde kıskıvrak gözaltına alındı.

Karakoldaki ifade ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çanakkale'yi yasa boğan bu korkunç cinayetle ilgili adli makamların başlattığı derinlemesine soruşturma süreci ise halen devam ediyor.

İHA