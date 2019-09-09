Çanakkale'de yine şüpheli orman yangını

Kilitbahir Köyünde “Dur Yolcu” yazısı ile Kilitbahir Kalesi arasındaki ormanlık alanda saat 10:45 sıralarında başlayan yangını fark eden denizciler, Çanakkale Liman Başkanlığı'nı arayarak ihbarda bulundu. İhbarın alınmasıyla birlikte bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Çanakkale Liman Başkanlığı'na ihbarda bulunan gemiler boğazdan geçerken yangının büyüdüğünü anons etti. Bölgeye itfaiye ve orman ekiplerinin sevk edildiği belirtilirken bölgede denizden de söndürme çalışması yapıldı.

Dur Yolcu yazısını alt kısımlarındaki ağaçlık alanda başlayan yangın, yarım saatlik bir çabanın ardından kontrol altına alınabildi. Ekiplerin zamanında müdahalesi büyük bir faciayı önledi.