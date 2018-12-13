Üs bölgesine yıldırım düştü: 6 asker yaralı
Üs bölgesine yıldırım düştü: 6 asker yaralı
Meteoroloji'den yeni uyarı ! Bu gece daha fenası geliyor
Meteoroloji'den yeni uyarı ! Bu gece daha fenası geliyor
Merakla beklenen faiz kararı açıklandı
Merakla beklenen faiz kararı açıklandı
Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolarda son durum
Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolarda son durum
Merakla beklenen açıklama geldi: İstanbul'a yılbaşında kar yağacak mı?
Merakla beklenen açıklama geldi: İstanbul'a yılbaşında kar yağacak mı?
Hüseyin Avni Mutlu FETÖ'den tahliye edildi
Hüseyin Avni Mutlu FETÖ'den tahliye edildi
CHP'de sürpriz görüşme ! Kılıçdaroğlu evine gitti
CHP'de sürpriz görüşme ! Kılıçdaroğlu evine gitti
İstanbul'un tarihini değiştirecek müthiş keşif
İstanbul'un tarihini değiştirecek müthiş keşif
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 13 Aralık 2018 15:03

Cani koca dehşet saçtı ! Kızlarına da acımadı

Elazığ'da boşandığı eşini silahla öldüren, 2 kızını da yaralayan zanlı gözaltına alındı.

Cani koca dehşet saçtı ! Kızlarına da acımadı
A+ A-

Elazığ'da boşandığı eşini silahla öldüren zanlı, araya giren ikizlerini de yaraladı. Bahçelievler Yakamoz Sitesi'nde oturan Aynur Top ile boşandığı eşi M.H.A. arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.     

Kavgada M.H.A, boşandığı eşi ile kavgayı ayırmaya çalışan ikiz kızları Merve A. ile Sefa A'yı silahla yaraladı.     

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ağır yaralanan Aynur Top Fırat Üniversitesi Hastanesi, diğer yaralılar ise özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kalbine kurşun isabet eden Aynur Top, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

AA

elazığ
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM