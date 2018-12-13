Cani koca dehşet saçtı ! Kızlarına da acımadı

Elazığ'da boşandığı eşini silahla öldüren zanlı, araya giren ikizlerini de yaraladı. Bahçelievler Yakamoz Sitesi'nde oturan Aynur Top ile boşandığı eşi M.H.A. arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgada M.H.A, boşandığı eşi ile kavgayı ayırmaya çalışan ikiz kızları Merve A. ile Sefa A'yı silahla yaraladı.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ağır yaralanan Aynur Top Fırat Üniversitesi Hastanesi, diğer yaralılar ise özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kalbine kurşun isabet eden Aynur Top, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.