Canice katledilen Mihriban'ın katili ve suç ortaklarına ağırlaştırılmış müebbet talebi

İzmir’de kaybolduktan 14 gün sonra ormanlık alanda cansız bedeni bulunan Mihriban Y. cinayetine ilişkin suçunu itiraf eden takıntılı katil zanlısı F.İ. ve kendisine yardım eden 4 sanık için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

İzmir’in Bornova ilçesinde 29 Aralık 2025 tarihinde kaybolan ve günlerce süren aramaların ardından acı haberi gelen Mihriban Y. cinayetinde yargı süreci başlıyor. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan kapsamlı iddianame, İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Korkunç Plan İddianamede

Hazırlanan 36 sayfalık iddianame, cinayetin tesadüfen değil, adım adım tasarlanarak işlendiğini gözler önüne serdi. Katil zanlısı 27 yaşındaki Fatih İ.’nin genç kadına karşı takıntılı olduğu, cinayet gecesi maktuleyi yanına çekmek için komşuları R.Ç. ve eşi R.Ç. aracılığıyla bir buluşma organize ettiği belirlendi. İddianamede, sanığın asıl amacının cinsel saldırıda bulunmak ve ardından cinayeti işlemek olduğu net bir şekilde vurgulandı.

Suçunu İtiraf Etmişti

Olay sonrası tutuklanan Fatih İ., çapraz sorguda suçunu itiraf ederek cesedi gömdüğü yeri göstermişti. Savcılık, tutuklu sanık F. İ. hakkında "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ayrıca "nitelikli cinsel saldırı" suçundan 12 yıla kadar hapis talep etti.

Suç Ortakları da Müebbetle Yargılanacak

Cinayet sadece faille sınırlı kalmadı. Savcı; buluşmayı organize eden komşu çift R.Ç. ve R.Ç. ile katilin kardeşi Ö.İ. hakkında da cinayete iştirak suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi. Suça yardım ettiği öne sürülen amca H.İ. için ise 20 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Sanıkların önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkması beklenirken, kamuoyu davanın sonucunu yakından takip ediyor.

İHA

