Çankırı'da dehşet: Kardeşini tabancayla öldürdü

Çankırı'da ağebeyi tarafından tabanca ile vurulan H.H. hayatını kaybetti. Olay sonrası kaçan şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Yapraklı ilçesi Akyazı Caddesi'nde meydana geldi. İl Sağlık Müdürlüğünde çalışan H.H. ve ağabeyi R.H. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine yaşanan arbede sırasında R.H., yanında bulunan tabanca ile kardeşi H.H.'ye ateş etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan H.H., olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. H.H., burada yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan R.H. ise polis ekipleri tarafından kısa süre içerisinde yakalanarak, gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

