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Çankırı’da şiddetli sağanak ve dolu yağışı hayatı felç etti

Çankırı’da şiddetli sağanak ve dolu yağışı hayatı felç etti

Çankırı’da etkili olan şiddetli sağanak yağış sonrası bazı sokaklarda meydana gelen su baskınları vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kuvvetli sağanak yağış uyarısının yapıldığı Çankırı’da, etkili olan şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak yağış sebebi ile Çankırı il merkezinde bazı cadde ve sokaklarda su baskınları yaşandı. Vatandaşlar su baskınlarının yaşadığı sokaklarda zor anlar yaşadı. Yağış ile birlikte harekete geçen ekipler, su baskınlarının olduğu caddelerde tahliye çalışması yaptı. Sağanak yağış sebebiyle de Çankırı kent merkezinden geçen Tatlı Çayı’nda su seviyesi yükseldi. Çankırı Belediye Başkanı Hakkı Esen de ekipleri olumsuzluk yaşanmasını önlemek amacı ile yürüttüğü çalışmaları ve sel riskinin olduğu alanlarda incelemelerde bulundu. Yapraklı ilçesinde de kuvvetli sağanak yağışı etkili oldu. Taşan dere vatandaşlar tarafından görüntülendi. Çerkeş ilçesinde de yağan dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Etiketler sağanak yağış
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