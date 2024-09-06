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Canlı akrep topluyordu, 387 bin TL ceza kesildi

Canlı akrep topluyordu, 387 bin TL ceza kesildi
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Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde canlı akrep topladığı belirlenen kişiye, 387 bin lira para cezası uygulandı.

Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Koruma Timi Haydi ekiplerince "doğal hayatı koruma faaliyetleri" kapsamında, kırsal Damlasu Mahallesinde bir araç durduruldu.

Y.Y'nin aracında arama yapan ekipler, şeffaf kapta doğadan izinsiz toplanan ve nakil belgesiz taşınan 270 canlı akrep tespit etti. Akrepler yeniden doğaya bırakılması için Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi.

Y.Y'ye 387 bin lira idari para cezası uygulandı.

Etiketler canlı akrep akrep akrep avı valilik Harran Şanlıurfa
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