Canlı bomba kendini böyle patlattı

Polis noktasına yapılan intihar saldırısı güvenlik kameralarına yansıdı
Tunceli’nin Ovacık ilçesinde polis noktasına saldırıda bulunan teröristin vurulma anı ve ardından kendini patlatması güvenlik kameralarına yansıdı.
17 Mayıs 2017 günü saat 15.30 sıralarında Tunceli-Ovacık karayolu İl merkezi uygulama noktasına yaklaşan içerisinde bir şahsın bulunduğu şüpheli araçta bulunan leşker kıyafetli 1 şahıs güvenlik güçlerine ateş açmak suretiyle saldırı girişiminde bulunmuş, güvenlik güçlerince anında ateşle karşılık verilmesi sonucu şahıs vurularak etkisiz hale getirilmişti.
Uygulama noktasında güvenlik güçlerine ateş açan teröristin vurulduktan sonra kendini patlatma anı güvenlik kameralarına yansıdı.