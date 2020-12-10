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  4. 10 Aralık 2020 21:12

Canlı ders sırasında fenalaşan öğretmen hayatını kaybetti

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, uzaktan eğitim sırasında fenalaşan öğretim görevlisi hayatını kaybetti.

Canlı ders sırasında fenalaşan öğretmen hayatını kaybetti
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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Tasarım Bölümü Öğretim Görevlisi Uğur Günsel (52), yalnız yaşadığı üniversite lojmanında, çevrim içi olarak ders verdiği sırada fenalaştı.

Derse 10 dakika ara veren Günsel'in açık kalan mikrofonundan sesleri duyan öğrencileri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Lojmana gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede Günsel'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Kalp krizi nedeniyle öldüğü tahmin edilen öğretim görevlisinin cenazesi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi. 

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