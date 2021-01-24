Canlı yayında cinayeti itiraf eden kadın tutuklandı

Kocası Ali Toprak'ın ölümüyle ilgili olarak katıldığı televizyon programında, cinayeti kendisinin işlediğini söylemesi üzerine gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen Alime Toprak, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İlçedeki bir muz serasında geçen yıl ağustos ayında cesedi bulunan Ali Toprak'ın öldürüldüğü belirlenmişti.

Kocası Ali Toprak'ın ölümüyle ilgili olarak katıldığı televizyon programında, cinayeti kendisinin işlediğini itiraf eden Alime Toprak, Anamur İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmış, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti.