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  4. 25 Ağustos 2020 07:43

Canlı yayında dehşet! Darp görüntüleri sosyal medyada infial yarattı

TikTok fenomeni Gökhan Ö.'nün, bir kadını dövdüğü anlara ait görüntüler sosyal medyada infial yarattı. Twitter'da saldırganın tutuklanması için kampanya başlatıldı.

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Sosyal medyada bir kadının darp edildiği görüntüler infial yarattı. Gökhan Ö. isimli TikTok fenomeninin genç bir kadını dövdüğü görüntüler vatandaşların büyük tepkisine neden oldu.

Korkunç olay videonun sosyal medyada paylaşılmasıyla ortaya çıktı. 

Görüntülerde bir kadını darp ettiği açıkça görülen Gökhan Ö., yaptığı açıklamada olayın eski olduğunu ve emniyette ifade verdiğini açıkladı. 

Olayın eski olduğu iddiaları vatandaşların tepkisini dindiremedi ve sosyal medyada Gökhan Ö.'nün tutuklanması için kampanya başlatıldı.

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