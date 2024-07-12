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Canlı yayında yanlışlıkla kafasına sıktı

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Ankara'da sosyal medya hesabından canlı yayın yapan bir kişi, tabanca ile yanlışlıkla kendisini başından vurdu. Ağır yaralanan adamın hayati tehlikesi sürüyor.

Olay, sabah 05.00 sıralarında Çankaya’nın Birlik Mahallesi’nde meydana geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayın yapan 45 yaşındaki K.Y., elinde tabancayı şakağına dayadı. Yanlışlıkla tetiği çeken K.Y., silahın ateşlenmesi üzerine başından vurularak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan ve yoğun bakım servisinde müşahedeye alınan K.Y.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

İHA

Etiketler ankara silah kendini vurdu
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