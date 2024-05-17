Canlı yayındaki cinayet itirafında yeni gelişme

Muğla'da 50 gündür aranan inşaat ustası Ş.A.'nın cesedinin bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan eksi eşi ve oğlunun da aralarında bulunduğu 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yaşayan 3 çocuk babası inşaat işçisi Ş.A. (52), 22 Mart'ta ortadan kayboldu. Yakınları gidebileceği yerlere bakmasına rağmen kendisine ulaşamayınca ertesi gün polise kayıp başvurusunda bulundu.

Ancak, güvenlik güçlerinin tüm çabalarına rağmen A.'ya ulaşılamadı.

A.'ın bir süre önce boşanmalarına rağmen aynı evi paylaştığı eski eşi E. K. çocuklarıyla birlikte katıldığı İstanbul'da bir televizyon programındaki canlı yayın çıkışında programın sunucusuna cinayeti itiraf etti.

E. K., "B.Ö., Ş. ve ben oturuyorduk. Aralarında kavga çıktı. B., Ş.'yi iple boğdu. Ardından cesedi götürdü." dedi. E. K., cesedin gömüldüğü yeri de söyledi.

K.'nin ifadesinden yola çıkan polis, Sarıyer mevkisine gittiğinde üzeri taşlarla örtülü bir erkek cesediyle karşılaştı. Cesedin kayıp olan A.'ya ait olduğu belirlendi.

Kayıp Ş.A.'ın cesedinin bulunmasının ardından, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan A.'nın eski eşi E.K., oğlu M.A., M.A. ve arkadaşı B.Ö. ile kayınvalidesi D.K.'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen 5 şüpheli, adliyeye sevk edilerek Fethiye ilçesine götürüldü.

AA