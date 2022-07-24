  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Çarşaf giyerek takip ettiği evli çifti silahla yaraladı

Çarşaf giyerek takip ettiği evli çifti silahla yaraladı

Çarşaf giyerek takip ettiği evli çifti silahla yaraladı

İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir kişi, çarşaf giyerek takip ettiği evli çift Y.B. ve S.B'yi silahla yaraladı. Y.B.'nin kuzeni olduğu öğrenilen saldırgan, olay sırasında orada olan sivil polis tarafından gözaltına alındı. Zanlının olayı, Y.B.'nin eşiyle ilişkisi olduğu iddiasıyla gerçekleştirdiği öğrenildi.

Olay, dün saat 08.30'da Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre  M.M.G. isimli şüpheli, husumetli olduğu kuzeni Y.B. ve onun eşi S.B.'yi takip etmeye başladı. Çarşaf giydiği belirtilen şüpheli M.M.G., çiftin önünü kesti. Kuzeni Y.B.'yle tartışan şüpheli silahla çifte ateş etti. Çift yaralanırken, şüpheliyi bu sırada oradan geçen sivil polis yere yatırdı. Mahalleli de burada toplandı. Gözaltına alınan M.M.G.'nin "kasten yaralama" suçundan sevk edildiği adliyede, adli kontrolle serbest bırakıldığı öğrenildi. M.M.G'nin olayı, Y.B'nin eşiyle ilişkisi olduğu iddiasıyla gerçekleştirdiği tespit edildi.

Esnaf Murat Ç., "Gürültüyü duyduktan sonra 3 el silah sesi geldi. Amca ve teyze vurdular bizi diye bağırdılar. Adamın birinin yakalayın diye bağırdığını duyunca adamı tutup yere düşürdüm." diye konuştu. 

DHA

Etiketler istanbul çarşaflı saldırgan
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Luiz Gustavo'nun yeni takımı belli oldu
6'lı masada iki parti birbirine girdi
Erdoğan'ın katıldığı üçlü zirvede bomba iddia: ''Putin dublör kullandı''
Uzmanı açıkladı: Bu iki belirti varsa hemen test yaptırın
Dehşete düşüren olay! Çöp evde odaya kilitli bir çocuk bulundu
Süper Lig'de 1 ve 2. hafta programı açıklandı
Türkiye semalarında gizemli ışık paniği! Gören telefona sarıldı
Yonca Evcimik plaja indi! Genç kızlara taş çıkarttı
Akdeniz'de zehirli deniz kestanesi alarmı
Doktora korkunç tehdit: ''Siz öldürülmeyi hak ediyorsunuz''