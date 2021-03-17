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  4. Çatalca'da TIR'a çarpan kamyonun sürücüsü öldü

Çatalca'da TIR'a çarpan kamyonun sürücüsü öldü

Çatalca Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen kazada, TIR'a çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Çatalca Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyon sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle önünde seyreden TIR'a çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada kamyon sürücüsü 33 yaşındaki Kenan Çerçi hayatını kaybetti.

Etiketler ÇATALCA KAZA TIR OTOMOBİL
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