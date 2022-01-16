Çekiciyle gelip, araçları çalıyorlardı! Böyle yakalandılar

Bu listede sizin de adınız olabilir! Banka takibi listesi 1,4 milyona ulaştı

Tarih belli oldu: Emekli vatandaşlar zamlı maaşlarını ne zaman alacak?

Yeni ev hayali kuranlara bir kötü haber daha

Yeni düzenleme geliyor: Hem maaşları hem kıdemleri artacak

Taksim'de boynuna tasma takıp gezdirdi, gören dönüp bir daha baktı!

Bu meyvenin adını belki de ilk kez duyacaksınız ama faydaları saymakla bitmiyor!