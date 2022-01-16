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Çekiciyle gelip, araçları çalıyorlardı! Böyle yakalandılar

Çekiciyle gelip, araçları çalıyorlardı! Böyle yakalandılar

Kars'ta park halindeki araçlar çekici ile çalındı. İl dışından getirdikleri çekici ile araçları çaldıkları belirlenen kişiler yakalandı.

İstasyon Mahallesi, Bahri Dağdaş Caddesi'ndeki bir aracı da yine aynı yöntemle çalmaya çalışan şüpheliler, polis ekiplerince suçüstü tespit edildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin Ş.G. (26), H.A. (43), M.G. (40), İ.F. (39), B.S. (31) ve Z.Ö. (31) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Tutuklama talebiyle hakim karşına çıkarılan 6 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 

Etiketler çekici hırsız otomobil hırsızı hırsızlar
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