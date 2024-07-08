Celal Doğan hastaneye kaldırıldı
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Eski Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Celal Doğan, tatil yaptığı Bodrum'da fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.
Muğla'nın Bodrum ilçesi Yalıkavak Mahallesi'nde tatil yapan eski Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Celal Doğan aniden rahatsızlandı. Baygınlık geçiren Doğan, Bodrum'da Acıbadem Hastanesine kaldırıldı.
Baygın halde hastaneye gelen Celal Doğan'ın, doktorların ilk müdahalesinin ardından durumunun iyi olduğu öğrenildi. Doğan'ın gözlem altına alındığı öğrenildi. (İHA)
İHA
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