  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Celal Doğan hastaneye kaldırıldı

Celal Doğan hastaneye kaldırıldı

Celal Doğan hastaneye kaldırıldı
Güncelleme:

Eski Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Celal Doğan, tatil yaptığı Bodrum'da fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi Yalıkavak Mahallesi'nde tatil yapan eski Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Celal Doğan aniden rahatsızlandı. Baygınlık geçiren Doğan, Bodrum'da Acıbadem Hastanesine kaldırıldı.

Baygın halde hastaneye gelen Celal Doğan'ın, doktorların ilk müdahalesinin ardından durumunun iyi olduğu öğrenildi. Doğan'ın gözlem altına alındığı öğrenildi. (İHA)

İHA

Etiketler celal doğan hastaneye kaldırıldı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
17 Yaş Altı Millilerimiz dünya üçüncüsü 17 Yaş Altı Millilerimiz dünya üçüncüsü Bir sigara grubuna daha zam geldi Bir sigara grubuna daha zam geldi Yeni haftanın hava durumu belli oldu Yeni haftanın hava durumu belli oldu Güzel şarkıcı yeni şarkısını 60 metrelik elbisesiyle tanıttı Güzel şarkıcı yeni şarkısını 60 metrelik elbisesiyle tanıttı Eşiyle sorun yaşıyor diye yola atlayıp bir aracın altında can verdi Eşiyle sorun yaşıyor diye yola atlayıp bir aracın altında can verdi Almanya'da Türk bayrağı açan Ezhel: ''Öz terörist, vatan haininiz Avrupa'yı Türkçe ile sallıyor'' Almanya'da Türk bayrağı açan Ezhel: ''Öz terörist, vatan haininiz Avrupa'yı Türkçe ile sallıyor'' Kırkpınar'da başpehlivan Yusuf Can Zeybek oldu Kırkpınar'da başpehlivan Yusuf Can Zeybek oldu Antalya'da 41 derece görüldü, sahiller bile boş kaldı Antalya'da 41 derece görüldü, sahiller bile boş kaldı Barış Alper için skandal paylaşıma soruşturma Barış Alper için skandal paylaşıma soruşturma Fenerbahçe'nin dev transfer hamlesinde mutlu son Fenerbahçe'nin dev transfer hamlesinde mutlu son
Samsun'da uyuşturucu operasyonu Samsun'da uyuşturucu operasyonu Yetişkin içerikli film siteleri için yeni dönem başlıyor Yetişkin içerikli film siteleri için yeni dönem başlıyor