Çelenk tartışmasında MHP'liler ile Zafer Partililer birbirine girdi..
Kayseri siyasetinde 18 Mart Çanakkale Zaferi anma törenlerinde başlayan "çelenk" tartışmasında ortalık karıştı. Zafer Partisi Kayseri İl Başkanı Seyit Ülkan’ın saldırıya uğradığını duyurmasının ardından, MHP kanadından gelen "Kayseri’de gezdirmeyiz" çıkışı tansiyonu zirveye taşıdı.

Kayseri'de 18 Mart törenlerinde Zafer Partisi’nin MHP’ye yönelik "Çelenk koymadınız" eleştirisiyle başlayan gerilim, İl Başkanı Seyit Ülkan’ın uğradığı saldırı ile yeni bir boyut kazandı. Zafer Partisi saldırıyı "alçakça bir teşebbüs" olarak nitelerken, eski MHP Milletvekili Baki Ersoy’dan "Ülkü Ocakları şah damarımızdır, hadsizlik yapanı Kayseri’de gezdirmeyiz" yanıtı geldi.

Kayseri'de Zafer Partisi ile MHP arasında gerginlik yaşandı. Zafer Partisi tarafından yapılan açıklamada, Zafer Partisi Kayseri İl Başkanı Seyit Ülkan'a Kayseri Ülkü Ocakları tarafından saldırı gerçekleştirdiği aktarıldı.

Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada "Kayseri İl Başkanımız Sayın Seyit Ülkan'a yönelik olarak, Kayseri Ülkü Ocakları İl Başkanı ve Kayseri Ülkü Ocakları İl Başkanlığı mensupları tarafından gerçekleştirilen alçakça teşebbüs, hukuksuz ve kabul edilemez saldırıyı en sert şekilde lanetliyoruz. İl başkanımızın yalnızca kızını keman kurusundan almak üzere bulunduğu bir anda hedef alınması; bu saldırının ne kadar pervasız, organize ve ahlaki değerlerden tamamen yoksun bir zihniyetin ürünü olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Sivil bir ortamda, bir babanın evladıyla ilgili en doğal hakkını yerine getirirken saldırıya uğraması, sadece şahsına değil aynı zamanda toplumsal huzura ve insanlık onuruna yönelmiş açık bir tehdittir. "Ülkücü ülkücünün öz kardeşidir" söyleminin arkasına sığınanların, ülkücü köklerinden gelen bir isme bir Siyasi Parti İl Başkanına dahi bu denli düşmanca yaklaşabilmesi; saldırıyı gerçekleştiren yapının nedenli yozlaştığını gözler önüne sermektedir. Bu saldırı, sadece bir kişiye değil; siyasi ahlaka, toplumsal barışa ve kardeşlik hukukuna indirilmiş bir darbedir..." ifadeleri yer aldı.

Zafer Partisi'nden gelen bu açıklamaya ise yanıt eski MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy'dan geldi.

Ersoy açıklamasında "Ülkü Ocakları: MHP’nin şah damarıdır. Kaynağını Orhun’dan, ilhamını Söğüt’ten, inancını Kâbe’den, kararlılığını Başbuğ Türkeş’ten alır. Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanımız Halit Yağmur’a yapılan hadsizliği kendimize sayar kim olduğu fark etmeksizin Kayseri’de gezdirmeyiz. O korkudan Kayseri stadyumunda tuvalete saklanan genel başkan bozuntusuna da iletin ve unutmayın ki; Çakalların hükmü Bozkurt ayağa kalkana kadardır" ifadelerini kullandı. 

