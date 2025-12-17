  1. Anasayfa
  4. Cem Küçük ''tutuklanınca her şeyi anlattı'' demişti... Kilit isim Adliye'de!

Cem Küçük ''tutuklanınca her şeyi anlattı'' demişti... Sercan Yaşar Adliye'ye getirildi

Güncelleme:

Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan ve gazeteci Cem Küçük'ün "Tutuklanınca her şeyi anlattı" iddiasında bulunduğu sosyal medya fenomeni Sercan Yaşar, ifade için adliyeye götürüldü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uyuşturucuya yönelik soruşturma sürüyor. Uyuşturucu soruşturması kapsamında "uyuşturucu madde bulundurma" ve "uyuşturucu satışı" iddialarıyla kısa süre önce gözaltına alındıktan sonra tutuklanan sosyal medya fenomeni ve işletmeci Sercan Yaşar ifade için adliyeye götürüldü.

Hatırlanacağı gibi gazeteci Cem Küçük, fenomen Sercan Yaşar hakkında "Tutuklanınca her şeyi anlattı" iddiasını ortaya atmış uyuşturucu soruşturması hakkında "Bürokrat, bürokrasiden olduğu var. Ekonomistler var" demişti.

Küçük şu ifadeleri kullanmıştı:

"Sercan Yaşar diye bir tane influencer bir çocuk var. Cinsel şeyi bizi ilgilendirmez ama onun telefonundan. O çocuğun kendi anlattığı ifadelerini ben okudum. Ben diyor ‘uyuşturucu satıyorum’. Medya şirketi kurdum. Kamufleydi o diyor. Zaten polisi savcıyı görünce dökülmüş. Onun telefonundan zaten Mehmet Akif onun telefonundan çıkıyor. Hani diyorlar ya Mehmet Akif’e operasyon ve benzeri diye. Öyle bir şey yok. Hani siyasi bir operasyon yok. Oradan geliyor. Daha büyüyebilir ama o bugün adı geçenler var mı yok mu onu bilmiyorum. Şamil abinin dediği isim kim? Bir tahminim var ama söyleyemem. Şamil abi açıklasın kim olduğunu diyemem çünkü ayıp olur. Elimde bir delil yok. Yani bir görüşüm var tabii elbette ama bu genişler ama böyle 400-500 kişi değil bir 50-100 kişiye uzanacak. Bürokrat, bürokrasiden olduğu var. Ekonomistler var."

DHA

