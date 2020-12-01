Cem Uzan'dan çok konuşulacak Bahçeli iddiası

Sözcü'den Saygı Öztürk'ün Cem Uzan ile yaptığı söyleşiden ikinci bölüm yayımlandı.

"Tamamen emir komuta zincirine girmiş bir yargı var" diyen Uzan, "Yargı yok, ekonomi yok, özgürlük yok. Ülkede, özgür olarak kimse fikrini söyleyemiyor. Özgürlük kalmadı, hürriyet kalmadı" diyerek görüşünü belirtti.

Saygı Öztürk'ün "Erken seçim olur mu?" sorusunu da yanıtlayan Cem Uzan şöyle konuştu:

"Devlet Bahçeli istemediği sürece erken seçim olacağını düşünmüyorum. Gayet basit, net bir durumu var olayın. Bir hukuki, bir de realiteye bakalım. Hukuki olarak Türkiye'de iki türlü seçime gidebiliyoruz. Erken seçime bir Cumhurbaşkanı götürebiliyor. Ya da parlamento götürebiliyor.



Cumhurbaşkanı erken seçime götürürse iki defa aday olduğu için bir daha olamıyor. Parlamento götürürse erken seçime o zaman Cumhurbaşkanı şunu söyler: ‘Ben iki defa seçildim ama ikinci dönemi daha tamamlamadım.' Onun için Meclis erken seçim kararı alırsa Erdoğan aday olabilir. O zaman, Bahçeli'nin evet ya da hayır cevabına bakıyor bu iş.

Peki; sokağa, meydana çıkalım. Vatandaşın içine girelim. Kamuoyu araştırmalarına baktığında AKP ve MHP'nin ikisi yüzde 50'i geçemiyor. Bu net. Onun için, erken seçime gitmezler. Çünkü gittiği zaman geri gelemeyecek. Onun için ben erken seçimi düşünmüyorum"