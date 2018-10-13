Cemal Kaşıkçı olayında dehşete düşüren delil

2 Ekim'de Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra ortadan kaybolan ve öldürüldüğü belirtilen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın infaz edildiği anların ses kayıtları ortaya çıktı. Kaşıkçı nişanlısına bıraktığı iPhone telefonuyla kolundaki i-Watch akıllı saati eşleştirdi. İnfaz anındaki konuşmalar kaydedildi ve yedeklendi. Suudi istihbaratçılar saati fark ederek bazı dosyaları silmeye çalıştı. MİT ve Emniyet, ses kayıtlarını iCloud üzerinden analiz ederek cinayeti ortaya çıkardı.

Sabah'ta yer alan habere göre, Başkonsolosluğa girmeden önce nişanlısı Hatice Cengiz'e "Eğer çıkmazsan Türk-Arap Medya Derneği'ni ve Yasin Aktay'ı ara" diyen Kaşıkçı'nın içeride başına gelebilecekleri önceden sezip bu yüzden kolundaki akıllı saat Apple Watch'ın ses kayıt özelliğini açtığı belirlendi. İstanbul Levent'teki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na olay günü giden Kaşıkçı cep telefonlarını nişanlısına bıraktıktan sonra kolundaki akıllı saati iPhone'uyla eşleştirdi. Kaşıkçı'ya Suudi Arabistan'dan iki jetle gelen suikast timi tarafından müdahale edildiği anlar, akıllı saat ile anbean kayıt altına alındı. Kaşıkçı'nın sorgulandığı, işkence edildiği ve öldürüldüğü anlar Apple Watch'ın hafızasına ses kaydı olarak girdi.

TÜM DOSYALARI SİLEMEDİLER

Cep telefonu ile senkronize olan saate kaydedilen dosya aynı zamanda telefona ve Icloud (Apple Bulut Server) depolama alanına da kaydedildi. Cemal Kaşıkçı'yı öldüren Suudi infaz timinin bütün konuşmaları bu dosyaya kaydedildi. Kaşıkçı öldükten sonra saatin kayıt yaptığını anlayan Suudi infaz timindeki istihbaratçılar önce şifre denemeleri yaparak Apple Watch'ı açmaya çalıştı. Bunu başaramayınca Kaşıkçı'nın parmak izini kullanarak saate giriş yapıp bazı dosyaları silmeye çalıştılar. Edindiğimiz bilgilere göre Suudi istihbaratçılar bazı dosyaları silmeyi de başardı. Ancak dosyaların tamamını silemedi. Kaşıkçı'nın telefonuna kaydedilen ses dosyası soruşturmayı yürüten güvenlik birimleri tarafından nişanlısındaki telefonda bulundu.

TERCÜMANLA DEŞİFRE EDİLDİ



Dosya dinlenildiğinde Kaşıkçı'nın nasıl sorguya çekildiği, işkence edildiği ve sonra nasıl öldürüldüğüne ilişkin kayda rastlandı. Bu kayıt Suudi gazetecinin öldürüldüğüne dair en önemli kanıt oldu. Güvenlik birimleri tercüman vasıtasıyla o an neler yaşandığını, tüm konuşmaları tek tek analiz etti.

TELEFON KAYITLARI İNCELENİYOR

Soruşturma birimleri, olay günü konsolosluk binası ve Başkonsolos'un konutunda gerek sabit gerek cep telefonundan yapılan tüm telefon görüşmelerini mercek altına aldı. Şimdi Kaşıkçı'nın cesedinin nerede olduğuna ilişkin tespit yapılmaya çalışılıyor. Middle East Eye sitesi, Kaşıkçı'nın Başkonsolos'un konutunun bahçesine gömüldüğü ihtimali üzerinde durulduğunu yazdı. İngiliz Daily Mail ve Amerikan Washington Post gazeteleri Kaşıkçı'nın dövüldüğüne ilişkin Arapça konuşmaları içeren ses kayıtlarının bulunduğunu yazdı.



