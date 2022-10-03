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Cenaze yolunda feci kaza: Çok sayıda yaralı var

Cenaze yolunda feci kaza: Çok sayıda yaralı var

Erzincan'da cenazeye giden kişileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 3'ü ağır 21 kişi yaralandı.

Saat 05.30 sıralarında alınan bilgiye göre, yakınlarının cenazesi için Bursa'dan yola çıkıp Tunceli'nin Ovacık ilçesine gitmekte olan yolcuları taşıyan midibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine Kızıldağ mevkiinde yoldan çıkarak devrildi.

21 KİŞİ YARALANDI
Kazada sürücüyle birlikte midibüste bulunan toplam 21 kişi yaralandı. Yaralılar Erzincan merkez, Refahiye ve İmranlı'dan sevk edilen ambulanslarla hastanelere taşındı.

3'ÜNÜN DURUMU AĞIR
Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilen yaralılardan Haydar S., "Bursa'dan Ovacık'a gidiyorduk. Cenazemiz vardı. Düz yolda bir anda midibüs devrildi." dedi. Kazayla ilgili tahkikat başlatılırken, yaralılardan 3'ünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

İHA

Etiketler erzincan cenaze minibüs
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