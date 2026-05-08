Cenazede ''hakkımı helal etmiyorum'' dedi, ortalık bir anda buz kesti!

Aydın’da bakımını yaptığı boğanın saldırısına uğrayan ve 51 gün sonra hastanede yaşamını yitiren bir kişinin cenazesi, beklenmedik bir olaya sahne oldu. İmamın helallik istediği sırada kalabalığın arasından bir kişi "Hakkımı helal etmiyorum" diye bağırınca cenaze namazına katılanlar büyük şaşkınlık yaşadı.

Aydın’ın İncirliova ilçesinde, 17 Mart tarihinde erik bahçesinde boğasının saldırısına uğrayan 64 yaşındaki besici M.B., tedavi gördüğü Aydın Devlet Hastanesi’nde dün hayatını kaybetti. Bugün cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazı ise unutulmayacak bir sahneye tanıklık etti. Huzurlu Veda Girişimi Gerilimle Bölündü M.B. için Çarşı Camii’nde düzenlenen törende, namazın ardından dini ritüel gereği cemaatten helallik istendi. Tam bu sırada kalabalığın arka sıralarından yükselen "Hakkımı helal etmiyorum!" feryadı, cenaze törenindeki sessizliği bıçak gibi kesti. Cevap Vermeden Uzaklaştı Ön saflarda bulunan M.B.’nin yakınları, sesin geldiği tarafa yönelerek tepki gösterirken; cenaze imamı durumu sakinleştirmek adına helal etmeyen kişiye nedenini sordu. Ancak bu çıkışı yapan şahıs, soruyu yanıtsız bırakarak yükselen tepkiler üzerine hızla cami avlusundan uzaklaştı. Toprağa Verildi Kısa süreli şok ve gerilimin ardından M.B.’nin cenazesi, omuzlara alınarak İncirliova Asri Mezarlığı’na götürüldü ve burada toprağa verildi. 51 günlük yaşam savaşını kaybeden besicinin vefatı ilçede üzüntü yaratırken, cenazedeki bu olay günün en çok konuşulan konusu oldu. DHA