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  1. 23 Nisan 2017 17:27

Cenazeler kar altında toprağa verildi

Zonguldak'ta cenaze dönüşü kaza yapan ve hayatını kaybeden midibüsün içindeki 9 kişi kar altında toprağa verildi.

Cenazeler kar altında toprağa verildi
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde  cenazeden dönenlerin bulunduğu midibüsün şarampole devrilmesi sonucu yaşamını  yitiren 9 kişinin cenazesi kar altında toprağa verildi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde cenazeden dönenlerin  içinde bulunduğu bir midibüsün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 9 kişinin  cenazesi toprağa verildi.

Dün, ilçe merkezi yönüne giden Erdem Aktan (43) yönetimindeki 34 FK  5259 plakalı midibüsün şarampole devrilmesi sonucu yaşamını yitiren 10 kişinin  cenazesi, Ereğli Devlet Hastanesi'nde otopsilerinin ardından ilçe merkezindeki  Sefa Camisi morguna getirildi.

Cenazeler, yakınları tarafından alınarak Ormanlı beldesine bağlı  Esenköy köyüne getirildi.

Bu arada kazada yaşamını yitiren Şaban Turhan'ın cenazesi ise  yakınları tarafından alınarak İstanbul'a götürüldü. Turhan'ın cenazesinin,  İstanbul'da toprağa verileceği öğrenildi.

Kazada yaşamını yitiren 9 kişinin cenazesi ise Esenköy köyü meydanında  kılınan cenaze namazının ardından 7'si aynı köyde 2'si de Yunuslu ve Viladağ  köylerinde toprağa verildi.

Cenaze törenine, Zonguldak Valisi Ali Kaban, Ak Parti Yerel  Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Erol Kaya,  AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Faruk Çaturoğlu ve Özcan Ulupınar, Ereğli  Kaymakamı Nazım Madenoğlu, Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, siyasi parti  temsilcilerinin yanı sıra vatandaşlar katıldı.

Bu arada bazı cenaze yakınlarının sinir krizi geçirdiği, gözyaşlarına  hakim olamadığı görüldü.

OLAY

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde cenazeden dönenlerin bulunduğu Erdem  Aktan (43) yönetimindeki 34 FK 5259 plakalı midibüsün yaklaşık 30 metrelik  şarampole devrilmesi sonucu, Bilal, İsmail, Rabiye, Zekiye ve Naciye Aydın,  Mustafa Uludağ, Kadriye, Şaban ve Şevket Turhan ile Aygül Afacan hayatını  kaybetmiş, 18 kişi de yaralanmıştı. Midibüstekilerin Ereğli ilçesi Ormanlı  beldesinde bir yakınlarının cenazesine katıldıkları ve İstanbul'a dönüş yolunda  oldukları öğrenilmişti.

Midibüse çarparak şarampole devrilmesine neden olduğu iddia edilen  kamyonetin sürücüsü gözaltına alınmıştı.

AA

kaza , kar , midibüs , cenaze