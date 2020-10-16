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  4. 16 Ekim 2020 10:26

Cep telefonu bomba gibi patladı! O anlar kamerada...

Van’da şişen cep telefonu bataryası, tamir için getirildiği dükkanda bomba gibi patladı. Patlama anı ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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Olay, Van'da cep telefonu satışı ve tamiri yapan bir dükkanda meydana geldi. Cep telefonunun bataryası şişen müşteri, telefonun bataryasını değiştirmek için cep telefonu tamircisine getirdi. Tamirci, tamir için telefonun arkasını açtığı sırada batarya bir anda patlayarak alev aldı. Telefon tamircisi, alev alan bataryayı saniyeler içinde yere doğru fırlattı. Telefon tamirci canını zor kurtarırken, bataryadan yükselen alevler ise gömleğinin bir kısmını yaktı. Bataryanın patlaması ve yaşanan panik anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

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