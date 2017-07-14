Cep telefonu hırsızına 3 yıl hapis

İzmir'de, cep telefonunu çaldığı gerekçesiyle hakkında dava açılan sanığa 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.

İzmir 28. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, başka suçtan tutuklu sanık İsmet A, tutuksuz sanıklar Abdulkadir A. ve Umut T. ile avukatları hazır bulundu.

Sanıkların avukatları, müvekkillerinin eyleme katıldığına ilişkin kesin bir delilin olmadığını iddia ederek beraat talebinde bulundular.

İsmet A'nın avukatı Mehmet Ataç, video kaydında görüntünün net olmadığını, telefonu müvekkilinin kullanmadığını savunarak, ortada bir şüphenin olduğu, "Şüpheden de sanık yararlanır" ilkesi gereği müvekkili hakkında beraat kararı verilmesini istedi.

Pişman olduğunu dile getiren sanık İsmet A. ise "Beraatime karar verilmesini ve topluma kazandırılmamı talep ediyorum." dedi.

Hakim, önce 5 yıl hapis cezası verdiği sanık İsmet A'nın suçu gece işlediğini göz önünde bunu 7 yıl 6 aya yükseltti. Sanığın daha sonra yargılama sırasında mağdurun zararı karşılaması, duruşmadaki iyi hali ve suçu kabul etmesi nedeniyle 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına mahkum edilmesini kararlaştırıldı.

Sanıklar Abdulkadir A. ve Umut T hakkında ise beraat kararı verildi.

Olay

İzmir'in Konak ilçesinde, 13 Eylül 2016'da Cumhuriyet Bulvarı'nda İsmet A, (19) Abdulkadir A (20) ile Umut T, (20) iddialara göre sigara ve para isteme bahanesiyle G.Ç'yi (19) durdurdu. İsmet A, G.Ç.'nin elindeki cep telefonunu alarak arkadaşlarıyla olay yerinden uzaklaştı.

G.Ç'nin şikayetçi olduğu üç şüpheli hakkında cumhuriyet savcısının hazırladığı iddianamede, "nitelikli hırsızlık" suçlamasıyla dava açılmıştı.