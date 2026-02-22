  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Cep telefonu kılıfındaki şifrelerle çaldı, serbest bırakıldı!

Cep telefonu kılıfındaki şifrelerle çaldı, serbest bırakıldı

Cep telefonu kılıfındaki şifrelerle çaldı, serbest bırakıldı
Güncelleme:

Zonguldak'ta akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık ve hırsızlık olayı yaşandı. Minibüste unutulan bir cüzdan, telefon kılıfına yazılan şifreler ve "yanlışlıkla harcadım" savunmasıyla birleşince mağdur için tam bir kabusa dönüştü.

Minibüste unutulan bir telefon, bir kadının hayatını nasıl 95 bin lira borca soktu? Zonguldak'ta Kübra D., bulduğu telefonun kılıfındaki şifrelerle mobil bankacılığa girip kredi çekti, maaş hesabını boşalttı. Teknoloji mağazasından alışveriş yapıp "Para yanlışlıkla geldi" diyen şüpheli, adliyede 20 dakikada 130 bin lira bulunca serbest kaldı. Ancak mağdurun çilesi bitmedi; günlük 5 bin lira faiz işleyen borçlar sonrası olayda yeni bir perde açıldı. 

Zonguldak İncivez Mahallesi'nde yaşayan Sevim N., geçtiğimiz pazar günü minibüste cüzdanını ve telefonunu unuttu. Ancak bu basit unutkanlık, siber hırsızlıkla birleşince ortaya filmleri aratmayan bir dolandırıcılık öyküsü çıktı.

Şifreler Altın Tepside Sunuldu

Mağdur Sevim N.'nin en büyük hatası, mobil bankacılık ve kart şifrelerini bir kağıda yazıp telefon kılıfının içine koyması oldu. Cüzdanı bulan Kübra D., hiçbir engelle karşılaşmadan mobil bankacılığa giriş yaptı.

Uzmanlar, şifrelerin kesinlikle telefon kılıfı, cüzdan veya telefon notları gibi kolay ulaşılabilir yerlerde saklanmaması gerektiği konusunda uyarıyor.

Adım Adım Soygun Planı

Kübra D., Sevim N.'nin hesaplarına girerek şu işlemleri gerçekleştirdi:

Kendi hesabına 90 bin lira aktardı.
Başka bir bankadan 45 bin lirayı "Elden aldığım borç" notuyla transfer etti.
Teknoloji mağazasından 62 bin TL, sevgilisinin çalıştığı kantinden ise 30 bin TL harcadı.

"Nişanlımdan Bekliyordum, Yanlışlıkla Harcadım"

Harcamalar sonrası bankaya giden şüpheli Kübra D., banka görevlilerine akılalmaz bir savunma yaptı: "Para hesabıma yanlışlıkla gelmiş. Nişanlımdan para bekliyordum, o sanıp harcadım. Parça parça öderim."

20 Dakikada 130 Bin Lira Bulundu

"Nitelikli hırsızlık" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen Kübra D., küçük çocuğu olduğunu söyleyerek af diledi. Mahkeme, tutuklanmaması için parayı 20 dakika içinde getirme şartı koydu. Şüphelinin sevgilisi, adliyeye kısa sürede 130 bin lira nakit para getirerek zararın büyük kısmını ödedi ve Kübra D. adli kontrolle serbest bırakıldı.

Mağdurun Çilesi Bitmiyor: "Günde 5 Bin Lira Faiz İşliyor"

Zararın tamamen karşılanmadığını ve faizlerin çığ gibi büyüdüğünü belirten Sevim N., yeniden adliyenin yolunu tuttu. Bankaların günlük 5 bin lira faiz uyguladığını söyleyen mağdur, verilen sözlerin tutulmadığını belirterek Kübra D.'nin tutuklanmasını talep etti.

DHA

Bu Haberleri Kaçırma...

70 yaşındaki Şerife teyze ''Bal peteğim'' sözüne kandı; 7 milyon TL'si uçtu gitti!
70 yaşındaki Şerife teyze ''Bal peteğim'' sözüne kandı; 7 milyon TL'si uçtu gitti!
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel abonelik sistemine geçti, 72 saatteki kazancı olay oldu
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel abonelik sistemine geçti, 72 saatteki kazancı olay oldu
Nehirden taşan sular yerleşim yerine kadar ulaştı!
Nehirden taşan sular yerleşim yerine kadar ulaştı!
Merkez Bankası, 3 ödeme kuruluşunun faaliyet iznini iptal etti
Merkez Bankası, 3 ödeme kuruluşunun faaliyet iznini iptal etti
Emekli bayram ikramiyesinde sürpriz gelişme: 17 bin TL'lik teklif Meclis'te
Emekli bayram ikramiyesinde sürpriz gelişme: 17 bin TL'lik teklif Meclis'te
Sahnelerin güzel ismi evleniyor; ünlü çiftten Dubai'da aşk pozları
Sahnelerin güzel ismi evleniyor; ünlü çiftten Dubai'da aşk pozları
Gümrükte rüşvet borsası kurmuşlar: Havuz sistemi ile büyük vurgun
Gümrükte rüşvet borsası kurmuşlar: Havuz sistemi ile büyük vurgun
Meteoroloji'den 7 bölgeye birden uyarı! Sıcaklıklar 9 derece düşecek; kar, sağanak ve fırtına kapıda
Meteoroloji'den 7 bölgeye birden uyarı! Sıcaklıklar 9 derece düşecek; kar, sağanak ve fırtına kapıda
Etiketler zonguldak hırsızlık haberi telefon kılıfı şifre hırsızlığı kübra d. zonguldak sevim n. mağduriyet mobil bankacılık dolandırıcılığı son dakika zonguldak asayiş nitelikli hırsızlık banka faizi mağduriyeti
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Erdoğan açıkladı: Her ay bakım ödemesi yapılacak, faizsiz kredi verilecek! Erdoğan açıkladı: Her ay bakım ödemesi yapılacak, faizsiz kredi verilecek! ''Savcıyım, senin gibi yobazlar yüzünden çocuklar ölüyor'' deyip tehdit etmişti, gözaltına alındı! ''Savcıyım, senin gibi yobazlar yüzünden çocuklar ölüyor'' deyip tehdit etmişti, gözaltına alındı! Tunca ve Meriç taştı, Edirne Atlantis'e döndü; her yer sular altında! Tunca ve Meriç taştı, Edirne Atlantis'e döndü; her yer sular altında! Konyaspor - Galatasaray maçındaki ofsayt kararı doğru mu ? Konyaspor - Galatasaray maçındaki ofsayt kararı doğru mu ? Pazartesi günü altın fiyatları ne olacak? Uzman İsim gram altın için rakam verdi Pazartesi günü altın fiyatları ne olacak? Uzman İsim gram altın için rakam verdi Kuraklık sonrası gelen yağışlar can suyu oldu, baraj kapakları açıldı, nehir yatağı taştı! Kuraklık sonrası gelen yağışlar can suyu oldu, baraj kapakları açıldı, nehir yatağı taştı! Hatay'daki konteyner kentte dehşet! Bir aileye iftar saati kurşun yağdırdı! Hatay'daki konteyner kentte dehşet! Bir aileye iftar saati kurşun yağdırdı! Demet Akalın'dan olay yaratan Ramazan çıkışı: ''Hocalara vereceğiniz parayı fakire dağıtın'' Demet Akalın'dan olay yaratan Ramazan çıkışı: ''Hocalara vereceğiniz parayı fakire dağıtın'' Erdoğan'ın Öcalan'a umut hakkı için AK Partili vekillere verdiği talimatı ortaya çıktı Erdoğan'ın Öcalan'a umut hakkı için AK Partili vekillere verdiği talimatı ortaya çıktı İbrahim Tatlıses'ten 4 Milyon Dolarlık itiraf; çocuklarına sitem yağdırdı İbrahim Tatlıses'ten 4 Milyon Dolarlık itiraf; çocuklarına sitem yağdırdı
İslam Memiş'ten altın ve borsa için tarihi tahmin! 'Vedalaşacağım'' deyip rakam verdi! İslam Memiş'ten altın ve borsa için tarihi tahmin! 'Vedalaşacağım'' deyip rakam verdi! Son seçim anketi yayınlandı! Zirvedeki makas açılıyor, 2 parti atağa geçti Son seçim anketi yayınlandı! Zirvedeki makas açılıyor, 2 parti atağa geçti Meteoroloji'den 7 bölgeye birden uyarı! Sıcaklıklar 9 derece düşecek; kar, sağanak ve fırtına kapıda Meteoroloji'den 7 bölgeye birden uyarı! Sıcaklıklar 9 derece düşecek; kar, sağanak ve fırtına kapıda Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel abonelik sistemine geçti, 72 saatteki kazancı olay oldu Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel abonelik sistemine geçti, 72 saatteki kazancı olay oldu Gümrükte rüşvet borsası kurmuşlar: Havuz sistemi ile büyük vurgun Gümrükte rüşvet borsası kurmuşlar: Havuz sistemi ile büyük vurgun İstanbul'da metro çıkışındaki kanlı dehşette şimdi de tehdit mesajları yağıyor! İstanbul'da metro çıkışındaki kanlı dehşette şimdi de tehdit mesajları yağıyor! Cem Yılmaz’dan Aysu Baçeoğlu’na unutulmaz ''protokol'' tepkisi: Telefonu açtı ama... Cem Yılmaz’dan Aysu Baçeoğlu’na unutulmaz ''protokol'' tepkisi: Telefonu açtı ama... Fırında mide bulandıran görüntüler! Ramazan denetiminde imalathanede çıkmayan şey kalmadı Fırında mide bulandıran görüntüler! Ramazan denetiminde imalathanede çıkmayan şey kalmadı Sahnelerin güzel ismi evleniyor; ünlü çiftten Dubai'da aşk pozları Sahnelerin güzel ismi evleniyor; ünlü çiftten Dubai'da aşk pozları İstanbulda akılalmaz kaza! Kendi aracının altında kaldı; yaşananlar kamerada! İstanbulda akılalmaz kaza! Kendi aracının altında kaldı; yaşananlar kamerada!