Cep telefonu kılıfındaki şifrelerle çaldı, serbest bırakıldı

Zonguldak'ta akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık ve hırsızlık olayı yaşandı. Minibüste unutulan bir cüzdan, telefon kılıfına yazılan şifreler ve "yanlışlıkla harcadım" savunmasıyla birleşince mağdur için tam bir kabusa dönüştü.

Minibüste unutulan bir telefon, bir kadının hayatını nasıl 95 bin lira borca soktu? Zonguldak'ta Kübra D., bulduğu telefonun kılıfındaki şifrelerle mobil bankacılığa girip kredi çekti, maaş hesabını boşalttı. Teknoloji mağazasından alışveriş yapıp "Para yanlışlıkla geldi" diyen şüpheli, adliyede 20 dakikada 130 bin lira bulunca serbest kaldı. Ancak mağdurun çilesi bitmedi; günlük 5 bin lira faiz işleyen borçlar sonrası olayda yeni bir perde açıldı.

Zonguldak İncivez Mahallesi'nde yaşayan Sevim N., geçtiğimiz pazar günü minibüste cüzdanını ve telefonunu unuttu. Ancak bu basit unutkanlık, siber hırsızlıkla birleşince ortaya filmleri aratmayan bir dolandırıcılık öyküsü çıktı.

Şifreler Altın Tepside Sunuldu

Mağdur Sevim N.'nin en büyük hatası, mobil bankacılık ve kart şifrelerini bir kağıda yazıp telefon kılıfının içine koyması oldu. Cüzdanı bulan Kübra D., hiçbir engelle karşılaşmadan mobil bankacılığa giriş yaptı.

Uzmanlar, şifrelerin kesinlikle telefon kılıfı, cüzdan veya telefon notları gibi kolay ulaşılabilir yerlerde saklanmaması gerektiği konusunda uyarıyor.

Adım Adım Soygun Planı

Kübra D., Sevim N.'nin hesaplarına girerek şu işlemleri gerçekleştirdi:

Kendi hesabına 90 bin lira aktardı.

Başka bir bankadan 45 bin lirayı "Elden aldığım borç" notuyla transfer etti.

Teknoloji mağazasından 62 bin TL, sevgilisinin çalıştığı kantinden ise 30 bin TL harcadı.

"Nişanlımdan Bekliyordum, Yanlışlıkla Harcadım"

Harcamalar sonrası bankaya giden şüpheli Kübra D., banka görevlilerine akılalmaz bir savunma yaptı: "Para hesabıma yanlışlıkla gelmiş. Nişanlımdan para bekliyordum, o sanıp harcadım. Parça parça öderim."

20 Dakikada 130 Bin Lira Bulundu

"Nitelikli hırsızlık" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen Kübra D., küçük çocuğu olduğunu söyleyerek af diledi. Mahkeme, tutuklanmaması için parayı 20 dakika içinde getirme şartı koydu. Şüphelinin sevgilisi, adliyeye kısa sürede 130 bin lira nakit para getirerek zararın büyük kısmını ödedi ve Kübra D. adli kontrolle serbest bırakıldı.

Mağdurun Çilesi Bitmiyor: "Günde 5 Bin Lira Faiz İşliyor"

Zararın tamamen karşılanmadığını ve faizlerin çığ gibi büyüdüğünü belirten Sevim N., yeniden adliyenin yolunu tuttu. Bankaların günlük 5 bin lira faiz uyguladığını söyleyen mağdur, verilen sözlerin tutulmadığını belirterek Kübra D.'nin tutuklanmasını talep etti.

DHA