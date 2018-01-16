SON DAKİKA
ERDOĞAN: İSTANBUL'A BİR BAŞKAN SEÇMİŞLER Kİ TAM BİR FACİA - CANLI
Erdoğan: İstanbul'a bir başkan seçmişler ki tam bir facia - Canlı
Erdoğan: İstanbul'a bir başkan seçmişler ki tam bir facia - Canlı
Cep telefonunu internetten satmak istedi, faturası çok ağır oldu !
Cep telefonunu internetten satmak istedi, faturası çok ağır oldu !
İstanbullular daha çok bekler ! Ankara'da beyaz kabus alarmı
İstanbullular daha çok bekler ! Ankara'da beyaz kabus alarmı
Bakan'dan milyonların beklediği vergi indirimleri için müjde !
Bakan'dan milyonların beklediği vergi indirimleri için müjde !
Berberoğlu’dan kelepçe tepkisi; duruşmaya katılmıyor !
Berberoğlu’dan kelepçe tepkisi; duruşmaya katılmıyor !
90'lı yıllara damgasını vuran rock grubunun solisti öldü
90'lı yıllara damgasını vuran rock grubunun solisti öldü
Dolar yeniden uçuşa geçti ! İşte son durum
Dolar yeniden uçuşa geçti ! İşte son durum
Bakırköy'de silah sesleri ! Vurularak yakalandı
Bakırköy'de silah sesleri ! Vurularak yakalandı
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 16 Ocak 2018 11:49

Cep telefonunu internetten satmak istedi, faturası çok ağır oldu !

Bursa'da bir kişi, dünyaca ünlü ikinci el ürün satan internet sitesine cep telefonunu satmak için ilan verdi. Ancak kredi kartından 3 bin 843 liralık alışveriş yapıldığını öğrenince şok oldu.

Cep telefonunu internetten satmak istedi, faturası çok ağır oldu !
A+ A-

Bursa'da fabrika işçisi Tayfun Yıldırım, satmak istediği telefonunu, internet üzerinden ikinci el cep telefonu satışı yapılan siteye yükledi. Cep telefonunu internet sitesine satmak için yükleyen Yıldırım, ilanının üst sıralarda görünmesi için kendisine tavsiye edilen 6 lira 99 kuruşluk paketi satın aldı. Paket ödemesini kredi kartıyla yapıp kredi kartı bilgilerini verdi. Paketi aldığının ertesi günü, kredi kartıyla alışveriş yapıldığıyla ilgili cep telefonuna yüzlerce mesaj gelmeye başladı. Yıldırım, bankayı aradığında, 500 lira limiti kalan kredi kartıyla 3 bin 800 liralık alışveriş yapıldığını öğrendi. Kredi kartının bilgisayar korsanlarının eline geçtiğini anlayan Yıldırım, yapılan 3 bin 843 liralık alışverişin 3 bin lirasını iptal ettirdi. Ancak 843 lirasını ettiremedi. 

Dünyaca ünlü bir sitede böyle bir olay başına geldiği için şaşkın olduğunu ifade eden Tayfun Yıldırım, "Ben dünyaca ünlü bir internet sitesine cep telefonumu satmak için ilan verdim. İlanı verirken ilanınım üst sıralarda yayınlanması için paketler vardı. Ben de 6 lira 99 kuruşluk paketi satın aldım. Paketi satın aldığım sırada kredi kartımın bilgilerini tuşladım. Bir gün sonra kredi kartımla benim bilgim olmadan birçok harcama yapılmış. Her işlemde küçük küçük alışverişler yapılmış. Toplam 3 bin 843 liralık harcama yapılmış. Banka bu parayı benim tarafıma borç olarak yansıtmış. Bankayla görüşüp 3 bin liralık işlemi iptal ettirebildik. 843 liralık bir işlem kartımıza borç olarak yansıtıldı. Bankanın 3 D güvenlik kontrolü işlemini sorması gerekiyordu. Bunu bize sormadan kart bilgilerim tuşlanarak internet üzerinden harcama yapılmış. Mağdurum. Hakkımı arayacağım" dedi. 
 

dolandırıcılık , internetten ikinci el , kredi kartı , cep telefonu
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM