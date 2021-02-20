''Cep''te büyük tehlike. Her an sizin de başınıza gelebilir!

DHA'nın haberine göre, Batman merkeze bağlı Çarşı Mahallesi'nde, ismi öğrenilemeyen cep telefonu tamircisi, müşterisinin getirdiği arızalı telefonun bataryasının şiştiğini fark etti.

Tamirci, bataryayı çıkarmaya çalışırken, telefon bir anda alev aldı. Panikle telefonu yere atan tamirci, şans eseri yara almadı. Durumu fark eden çevre esnafı iş yerine gelirken, tamirci telefondaki alevleri kendi imkanları ile söndürdü.

Uzun yıllar teknik servislerde görev yapan Kenan Kurtuluş, "Merdiven altı üretilen bataryalar çabuk ısınarak deforme oluyor. Bataryanın şişmesi ya da yamulması sıkça görülen sorunların başında yer alıyor. İlk belirti de telefonda akımın süreklilik sağlamasına neden oluyor. Çoğunlukta ya batarya patlayarak ya da yanarak cihazı da kullanılmaz hale sokuyor. Mümkün olduğunca orjinal batarya ve şarj cihazı kullanılmalı" uyarısında bulundu.