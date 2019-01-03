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  4. 03 Ocak 2019 13:35

''Ceren Damar'' cinayetinin hemen sonrası kamerada

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğrencisi tarafından vurularak öldürülen araştırma görevlisi Ceren Damar'ın öldürülmesinden hemen sonrasında çekilen görüntüler de ortaya çıktı.

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Olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi Hasan İsmail H., iddiaya göre asistan hoca olarak derslerine giren araştırma görevlisi Ceren Damar'ın akşam saatlerinde fakülte binasındaki odasına gitti. Hasan İsmail H., burada tartıştığı Ceren Damar'ı önce bıçakladı, ardından belinden çıkardığı tabancayla vurarak öldürdü. Bir yıllık evli olan Ceren Damar'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

"KOMŞUMUZUN KIZI"

Cumhurbaşkanılığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından yaptığı açıklamasında, olayın tüm yönleriyle araştırıldığını bildirdi. Kalın, paylaşımında, "Komşumuzun kızı ve Çankaya Üni Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar, dün menfur bir saldırıda hayatını kaybetti. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun. Mekanı cennet olsun. Olay bütün yönleriyle araştırılıyor" dedi.

SALDIRININ HEMEN ARDINDAN YAŞANANLAR AMATÖR KAMERADA

Çankaya Üniversitesi'nde dün akşam saatlerinde akademisyen Ceren Damar Şenel, öğrencisi tarafından öldürüldü. Saldırı sonrası yaşananlar ise amatör kamera tarafından kaydedildi. Kaydedilen görüntülerde saldırı sonrası akademisyene yapılan ilk müdahale görülüyor. Şenel, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ, SINAVLAR ERTELENDİ

Ankara'da öğrencisi tarafından öldürülen Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde görevli Akademisyen Ceren Damar Şenel'in cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Çankaya Üniversitesi de başsağlığı mesajı yayınlayarak, eğitime ara verildiğini ve sınavların geçici olarak ertelendiğini belirtti. Yapılan açıklamada şöyle denildi:

''Balgat Kampüs Hukuk Fakültesinde 2 Ocak 2019 tarihinde yaşanan menfur saldırıda üniversitemizin değerli akademisyenlerinden Ceren Damar Şenel'i kaybettik. Yaşanan elim olayın ardından sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen Ceren Damar Şenel, Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Menfur saldırıda hayatını kaybeden öğretim elemanımıza, Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm üniversite camiasına sabır ve baş sağlığı dileriz. Üniversitemiz genelinde yapılacak olan tüm sınavlar ertelenmiştir. 02/01/2019 tarihinde Üniversitemiz genelinde Senato kararı ile 1 gün (03 Ocak 2019) ve Hukuk Fakültemizde 3 gün (03-05 Ocak 2019) tarihlerinde yapılacağı ilan edilen tüm sınavlar ertelenmiş, ayrıca Hazırlık Eğitim Birimi'nde eğitime 1 gün (03 Ocak 2019) ara verilmiştir.''

BUGÜN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Akademisyen Şenel, bugün düzenlenecek törenin ardından Ankara'da son yolculuğuna uğurlanacak.

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