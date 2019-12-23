Ceren Özdemir'in katili: Çocukluğumda iki kez tecavüze uğradım

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları 3’üncü sınıf öğrencisi Ceren Özdemir’i (20), evinin önünde bıçaklayarak öldüren, yakalandığı anda da 2 polis memurunu bıçaklayarak yaralayan katil zanlısı Özgür A.'nın yargılanmasına başlandı. Hakkında 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen ve ceza indirimi uygulanmaması talep edilen Özgür A., duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılıyor. Duruşma öncesi kadın platromu temsilcileri açıklamada bulunup, olaya tepki gösterdi.

Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada ilk önce kimlik tespiti yapıldı.

Duruşmaya, Aile ve Çalışma Bakanlığı, müdahil 3 avukatla katıldı. CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer ve Ceren Özdemir'in annesi Gülfer, babası Yılmaz ve ablası Gizem Özdemir de duruşmada hazır bulundu. Yoklama alınmasıyla başlayan duruşmada, dava dosyası kapsamında 6 tanık ve avukatlar dinlenecek.

"2 KEZ TECAVÜZE UĞRADIM"

Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür A., tutuklu bulunduğu Van Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'ndan, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldığı duruşmada ifade verdi.

Sorgusunda olay anını anlatan ve akli dengesinin yerinde olmadığını söyleyen Özgür A., "Yıllar önce çocuk yuvasından kaçtım. 2 kez tecavüze uğradım. Artık insanlara her türlü kötülüğü yapacağıma karar verdim. Tecavüze uğradığımı kimseyle paylaşmadım. Ben bundan sonra yaşasam ne olacak, ölsem ne olacak. 'Önüme kim gelirse öldüreceğim' dedim. Akli dengem yok. Ceren'den önce başkasını takip ettim ama öldüremedim. Ceren ansızın karşıma çıktı. Apartmana girdi, 'Metin' diye birini sorup, 2 kez bıçakladım ve kaçtım. Dışarıda kendime laf geçiremiyorum. 6 yaşında çocuğu da öldürecektim, öldüremedim. Karşıma kim çıkarsa öldürmek istedim. O çıktı. Polise verdiğim ifademi kabul ediyorum. Olaydan sonra biri geldi beni yakalattı. Polisleri de öldürecektim. İntihara kalkıştım. Beni çıkarmayın, ben çıkınca yine öldürürüm, beni tedavi ettirin" dedi.

CEREN'İN SON SÖZÜ, 'BIÇAKLANDIM ABLA' OLMUŞ

Duruşmada mahkemeye heyeti; Ceren Özdemir'in annesi Gülfer, babası Yılmaz ve ablası Gizem Özdemir'i dinledi. Ceren Özdemir'in, saldırıya uğradığı apartmanın girişinde duvara yaslanıp, yanına gelen ablası Gizem Özdemir'e "Bıçaklandım abla" dediği ortaya çıktı.



Katil zanlısını tanımadıklarını anlatan baba Yılmaz Özdemir, "Şikayetçiyim hakim bey, hiçbir tanışıklığımız yok. En ağır cezayla cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

Anne Gülfer Özdemir de "Sanığın en ağır cezayı almasını istiyorum. Ceren, benim çocuğumdu ama şimdi tüm Türkiye'nin çocuğu oldu" diye konuştu.



'BİLİNCİ YERİNDEYDİ'

Olay anını anlatan Gizem Özdemir ise kardeşinin son sözünün, yaslandığı duvar önünde, "Bıçaklandım abla" olduğunu söyledi. Abla Özdemir, "Olay akşamı kardeşim beni aradı. Genelde kapıyı açmak için arardı. Otomatik kapı tutukluk yaptı. 'Ceren' diye seslenip, anahtarı attım. Eli cebindeydi, kapıyı anahtarla açtı. Ceren'in arkasından hızla yöneldi, ben de merdivenlerden bağırarak indim. Ceren, duvara yaslanmıştı. Bilinci yerindeydi, son sözü 'Bıçaklandım abla' oldu. Bıçaklandığını sonra anladım. Sanığın en ağır cezayı almasını talep ediyorum" dedi.



Özdemir ailesinin ifadelerinin ardından duruşmaya 10 dakika ara verildi.

TANIK: DUVARDAN ATLARKEN GÖRDÜM

Ceren Özdemir'in aile üyelerini dinleyen mahkeme heyeti, 10 dakikalık aranın ardından duruşmaya tanık ifadeleriyle devam etti. Dava dosyasında yer alan 6 tanıktan S.B., katil zanlısının kaçtığını görmeleri üzerine durumu polise anlattıklarını belirterek, "Olaydan sonra kendisini duvardan atlarken gördüm. Bize doğru baktı. Merdivenlerden aşağı kaçtı. Etraftan kimse gelmeyince gittik, polis ekiplerini gördüm anlattım. Sonradan öğrendik ki cinayeti o işlemiş" dedi.

KATİL ZANLISI: PİŞMAN DEĞİLİM AMA VİCDANIM SIZLIYOR

Daha sonra katil zanlısı Özgür A., tutuklu bulunduğu cezaevinden, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldığı duruşmada savunmasına devam etti.



Sorgusunda pişman olmadığını ancak vicdanının sızladığını anlatan Özgür A., "Çift kişiliğe sahibim. Bunun nedeni de insanlara karşı olan kıskançlıktan kaynaklanıyor. Kedileri ve köpekleri trenin önüne atarak öldürdüm. 2005'te Dinçer Akçevre'yi sebepsiz yere bıçakladım ve öldürmek istedim. Hırsızlık yapıp başkalarının üzerine attım. İnsanlara kötülük yapmak için her şeyi düşündüm. Öldürme arzusu benim elimde değil. Pişman değilim ama vicdanım sızlıyor. Kendimi öldürmemek için gece yatarken bıçağı saklıyordum. Açık cezaevine çıkmak için görüştüğüm psikologa kaçacağımı söyledim. Sırf açık cezaevine çıkabilmek için her şeye sabrettim" diye konuştu. Duruşma, tanık ifadelerinin dinlenmesiyle sürüyor.





GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Ceren Özdemir cinayeti davasının görüldüğü Ordu Adliyesi çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Adliyeye girenler üzerleri ve çantaları arandı. Jandarma ekiplerinin dedektör köpeği ile yaptığı aramanın ardından katılımcılar, adliyeye alındı.

DURUŞMAYA YOĞUN İLGİ

Duruşma öncesi sabah saatlerinde Ordu Adliyesi önünde toplanan Kadın Savunma Ağı, Ordu ve Giresun Kadın Platformu üyesi çok sayıda kadın ellerinde dövizler taşıyarak, yaşanan olaya tepki gösterip, kadına yönelik cinayetleri kınadı. Ceren Özdemir'in fotoğrafı ve 'Ölmek değil yaşamak istiyoruz' yazlı pankartı açan grup, ortak açıklamada bulundu. Kadın platformu temsilcileri, kadına yönelik şiddet olaylarına dikkat çekerek, Ceren cinayetindeki duruşmaların yakın takipçisi olacaklarını söyledi.

KATİL ZANLISI HAKKINDA 2 AYRI İDDİANAME

Cezaevi firarisi Özgür A. hakkında Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma 10 günde tamamlandı. Başsavcılık A. hakkında jet hızıyla 2 iddianame hazırladı. Ceren'in öldürülmesiyle ilgili iddianamede, zanlı hakkında 'Canavarca hisle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

2 polis memurunun bıçaklanmasıyla ilgili hazırlanan iddianamede de 'Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs' suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi talep edildi. İddianamelerde Türk Ceza Kanunu'nun 62’nci maddesi uyarınca ceza indirimi uygulanmaması da talep edildi.





CEREN ÖZDEMİR CİNAYETİ

Olay, 3 Aralık saat 19.30 sıralarında, Altınordu ilçesine bağlı Zaferi Milli Mahallesi'nde meydana geldi. Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi olan Ceren Özdemir, ders verdiği bale kursundan çıkıp, geldiği evinin önünde, ablası Gizem Özdemir'i cep telefonundan arayarak, apartmanın giriş kapısının anahtarını pencereden atmasını istedi. Abla Gizem Özdemir de pencereye çıkıp, kardeşine anahtarı attı. Kapıyı açıp binaya giren Ceren Özdemir, arkasından gelen bir kişi tarafından bıçaklandı. Kalbine ve karnına aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan genç kız, yere yığıldı. Çığlıklar üzerine evden çıkan abla, Ceren'i kanlar içinde buldu. İhbarla gelen sağlık görevlileri, ağır yaralı Ceren'i, Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Kalbinden ve karnından bıçaklandığı belirlenen Ceren, hemen ameliyata alındı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.







KATİL ZANLISI, CEZAEVİ FİRARİSİ ÇIKTI

Cinayetin ardından Ordu Emniyet Müdürlüğü saldırganı yakalamak için harekete geçerek, özel ekip kurdu. Ceren'in bale dersi verdiği kurstan eve kadar olan 2,5 kilometrelik mesafeyi yürüyerek geldiği belirlendi. Polis, güzergâhtaki ve olay yerindeki güvenlik kameraları ile mobese kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntülerden Ceren'in, evine yürüdüğü sırada gri renkte ve kapüşonlu mont giyen saldırgan tarafından takip edildiği ortaya çıktı. Yapılan araştırmalar sonunda görüntüdeki saldırganın, 12 suçtan sabıkası bulunan ve 1 Aralık günü açık cezaevinden firar eden uyuşturucu bağımlısı Özgür A. olduğu belirlendi.







POLİSLERİ YARALADI

Cinayetten 1 gün sonra, 4 Aralık günü, vatandaşlar tarafından tanınan katil zanlısı, kendisini yakalayan polis memurları Z.K. ve H.D.'yi de bıçaklayarak yaraladı. Polisteki sorgusunda Ceren Özdemir'i öldürdüğünü itiraf eden Özgür A., sevk edildiği adliyede tutuklandı. Katil zanlısı Özgür A., güvenlik gerekçesiyle Van Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na konuldu.