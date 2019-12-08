Ceren Özdemir'in katili polisleri nasıl bıçakladı ?

Ordu’da 20 yaşındaki balerin Ceren Özdemir’i evinin önünde canice öldüren Özgür A.’nun, yakalanması sonrası yaşananlarla ilgili yeni detaylara ulaşıldı.

Polis ekipleri Özgür A.’yı, esnafın ihbar etmesi üzerine 4 Aralık günü Altınordu ilçesindeki otogar yakınlarında yakaladı. Bu sırada çevredekiler, Özgür A.’yı linç etmeye kalkıştı.

LİNÇTEN KURTARMAK İÇİN HIZLI HAREKET ETMİŞLER

Öfkeli kalabalığa güçlükle engel olan polisler, katil zanlısını kelepçe takmayarak, üzeri aranmadan hızlıca ekip otosuna bindirdi. Özgür A.’nın yakalandığı noktadan uzaklaştırılıp, emniyete götürüldüğü sırada, bir anda belinden çıkardığı bıçakla yanında ve ön koltukta oturan iki polis memurunu yaraladığı ortaya çıktı.

KAFESLİ ARACA BİNDİRİLDİ

Yaralanan polisler, vücutlarında kanamaya aldırış etmeden, kaçmaya çalışan Özgür A.’ya müdahale etti. Katil zanlısı, takviye gelen ekiplerin gelmesiyle, bagajı kafesli polis aracına bindirildi.

Özgür A.’nın kaçmasını yaralı halde engelleyen polislerin Ordu Devlet Hastanesi’nde tedavi gördüğü, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.