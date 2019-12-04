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  4. 04 Aralık 2019 19:31

Ceren'in katiliyle ilgili korkunç gerçek ortaya çıktı !

Ordu Üniversitesi'nde öğrenci olan Ceren Özdemir'in katil zanlısı hakkında korkunç gerçek ortaya çıktı. Katil zanlısının daha önce bir çocuk öldürdüğü, 13 yıl boyunca kaçtığı ve hırsızlık suçu yaparken suçüstü yakalandığı ortaya çıktı.

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Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür A.'nın 14 yıl önce yine Ordu'da bir çocuğu öldürdüğü, 13 yıl boyunca kaçtığı, 2018 yılında da hırsızlık yaparken suçüstü yakalandığı ortaya çıktı.

Polisin başarılı operasyonuyla yakalanan Özgür A.'nın sabıka kaydının kabarık olduğu öğrenildi. Yakalanma anında 2 polis memurunu da bıçaklayarak, yaralayan Özgür A., 2005 yılında Ordu'da bir çocuğu öldürdü. Cinayetin ardından kaçan zanlı, firari olarak yargılandığı davada 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

HIRSIZLIK YAPARKEN SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Hakkındaki yakalama kararı doğrultunda her yerde aranan Özgür A., 2018 yılında hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı.

Poliste 20 ayrı hırsızlık suçundan kaydı da bulunan Özgür A., cezasını çekmesi için tutuklanarak cezaaevine konuldu. Ancak Özgür A., 01.12.2019 tarihinde cezaevinden firar etti.

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