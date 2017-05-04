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  1. 04 Mayıs 2017 14:00

Çerkez Cengiz tüm Türkiye'yi kandırmayı başardı

İstanbul Maltepe Cazaevi'ne 100 araçlık konvoyla gittiği haberleri yapılan "Çerkez Cengiz" lakablı Cengiz Şıklaroğlu'nun yolda aracından indiği ortaya çıktı.

Çerkez Cengiz tüm Türkiye'yi kandırmayı başardı
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Cengiz Şıklaroğlu, 10 aylık hapis cezasını çekmek için Maltepe Cezaevi’ne 100 araçlık konvoyla gittiği birçok haber sitesinde manşet oldu. Ancak ‘Çerkez Cengiz’ lakaplı Cengiz Şıklaroğlu’nun cezaevine gitmediği, hatta hakkında kesilmiş cezası olmadığı ortaya çıktı.

 
Ataşehir’de gözaltına alınan Şakıroğlu’nun evinde yapılan aramalarda 2 tüfek ve kurusıkı tabanca ele geçirildi. Şüphelinin adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

 
Hakkında yapılan haberlerde, çok sayıda suça karıştığı belirtilen Şıklaroğlu hakkındaki bilgilerinde gerçeği yansıtmadığı belirtildi.Cezaevi yolunda konvoyunu durdurarak, gençlere bilimle uğraşmayı tavsiye eden şüphelinin, yanındaki adamları da para karşılığı tuttuğu öne sürüldü.

Cezaevi yolunda konvoyunu durdurarak yanındakilere “Siz artık dönün” diyen Cengiz Şıklaroğlu’nun ruhsatsız silah bulundurmaktan adliyeye gönderileceği öğrenildi.

''Çerkes Cengiz'' kimdir ?''Çerkes Cengiz'' kimdir ?

 

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