''Cesareti olmayan izlemesin'' dedi, canlı yayında eniştesini bıçakladı

Kocaeli'nde canlı yayında satır ve 2 bıçağı gösterip, küfürler eden ve "cesareti olmayan izlemesin" dedikten sonra eniştesini bıçaklayan zanlı yakalandı. Sosyal medyadaki görüntüler ise kan dondurdu.

Olay, 3 Haziran Pazartesi günü Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Nida Sokak'ta bulunan ikamette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.U., sosyal medya hesabından canlı yayın açtı. Yayın sırasında evinin bahçesinde önüne koyduğu satır ile 2 bıçağı gösteren ve "Cesareti olmayan izlemesin" diyen Ö.U., yaklaşık 30 dakika boyunca "Namus Belası" şarkısı ile yayın yapmayı sürdürdü. Bahçeye giren annesi bıçakları görünce almaya çalışsa da başarılı olamadı. Küfürler ederek, "İkisi buraya gelecek" diyen Ö.U., eniştesi E.D.'yi görünce yanına koşarak, görüntüden kayboldu. Bir süre sonra tekrar görünen Ö.U., yüzü ve vücudu kanlar içinde küfür ederek yayını kapattı. Eniştesini defalarca bıçaklayarak ağır şekilde yaraladığı öğrenilen Ö.U., polis ekipleri tarafından yakalandı, eniştesi E.D. ise hastaneye kaldırıldı. Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. DHA