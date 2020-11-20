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  4. 20 Kasım 2020 22:27

Çeşitli suçlardan aranan 46 şüpheli yakalandı

Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 46 şüpheli polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlar ile yakalandı.

Çeşitli suçlardan aranan 46 şüpheli yakalandı
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Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğinden 80 personelin katılımıyla kent merkezi ve ilçelerinde değişik suçlardan aranan kişilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, çeşitli mahkemelerce hakkında arama kararı bulunan 46 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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