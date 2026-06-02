Çeşme Belediyesi'nde rüşvet skandalı: Müdür vekili eşini şikayet etti

İzmir Çeşme Belediyesi'nde sarsıcı rüşvet iddiası! Mimar E.S., boşanma aşamasındaki eşi İmar Müdür Vekili B.S. hakkında 120 bin TL değerinde lüks telefon rüşveti ve organize imar rantı suçlamalarıyla savcılığa başvurdu.

İzmir'in Çeşme ilçesinde, belediyenin kritik birimlerinden İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nde patlak veren rüşvet ve irtikap iddiaları yerel gündeme bomba gibi düştü. Aynı kurumda mimar olarak görev yapan E.S., 15 yıllık eşi olan ve boşanma aşamasında bulundukları İmar ve Şehircilik Müdür Vekili B.S. hakkında şok edici suçlamalarla adli mercilere başvurdu. Haber3 editoryal masasının ulaştığı şikayet dilekçesi detaylarına göre; E.S., eşinin usulsüz yapı işlemleri yürüttüğünü ve organize imar rantı sağladığını öne sürerek hem Çeşme Belediye Başkanlığı'na hem de Cumhuriyet Başsavcılığı'na resmi ihbarda bulundu.

120 Bin TL'lik "Faturasız" Lüks Telefon Rüşveti İddiası

Savcılığa sunulan belgelerde en dikkat çeken detaylardan biri, piyasa değeri 120 bin lira civarında olan lüks bir cep telefonunun "görevin ifası karşılığında menfaat (rüşvet)" olarak temin edildiği iddiası oldu. İhbarcı koca E.S., söz konusu lüks cihazın eşi B.S. adına düzenlenmiş herhangi bir faturasının bulunmadığını belirterek, bu durumun imtiyaz sağlanan imar uygulamalarının bir karşılığı olduğunu savundu.

İddiaların boyutunu daha da sarsıcı hale getiren gelişme ise E.S.'nin kanıt toplama çabası oldu. Organize imar rantı suçlamalarının yer aldığı şikayet dilekçesinin işleme konmasının ardından, E.S.'nin boşanma aşamasındaki eşi B.S.'yi telefonla arayarak video kaydına aldığı ve iddiaları itiraf ettirmeye çalıştığı öğrenildi. Çeşme Belediyesi yetkililerinin ve savcılığın, kurum içindeki usulsüzlük iddialarına yönelik başlattığı çok yönlü soruşturma büyük bir titizlikle devam ediyor.

Milyonluk ruhsat ve sahte imza iddiası

Şikayetçi E.S.'in savcılık dosyasında yer alan ve Çeşme'de imar rantı olduğunu iddia ettiği olaylar dikkat çekti. Şikayet dilekçesinde, 4 bin 551 ada parselde bulunan TETUSA Oasis Aquapark adlı işletmenin ruhsat eki projesinin mevzuata tamamen aykırı olduğu, mimari projedeki onay imzasının E.S.'in yerine bizzat eşi B.S. tarafından sahte şekilde atıldığı ileri sürüldü. Ayrıca, 6 bin 936 ada parseldeki bir ikiz villanın projeye aykırı inşa edilmesine rağmen, 350 bin TL karşılığında "Yapı kullanma iznine uygundur" onayı verildiği ve bu süreçte belediyeye zoraki bağış yaptırıldığı iddia edildi. 7 bin 36 ada 3 parseldeki yapay işlem için ise 200 bin TL nakit para alındığı ve bir inşaat firmasına 4 adet bilgisayar bağışı yaptırılarak onay imzasının atıldığı öne sürüldü. 6 bin 430 ada 13 parselde yer alan yapılara ise 2 milyon TL karşılığında yapı kullanma izni, 4 milyon TL karşılığında ise iş yeri açma ve çalışma ruhsatı sağlandığı da iddialar arasında yer aldı.

Belediye içi kadrolaşma ifadeleri

Dilekçede, 2024 Yerel Seçimleri'nin ardından belediye içindeki kadrolaşmaya da dikkat çekildi. Şikayetçi, eşi B.S.'in seçimlerden hemen sonra önce Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne, ardından 22 Aralık 2025 tarihi itibarıyla İmar ve Şehircilik Müdür Vekilliği görevine getirildiğini belirtti. B.S., eşinin CHP'li belediyelerde adı sıkça usulsüzlük iddialarıyla anılan ve 'İstanbul Ekibi' olarak nitelendirilen bir yapının içerisinde yer aldığını iddia etti.

Rüşvet çarkı sistemi

E.S., savcılık dilekçesinde Çeşme Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü bünyesinde kurumsal bir rüşvet mekanizmasının kurulduğunu ve bazı işlemlerin doğrudan Belediye Başkanı'nın adı kullanılarak yürütüldüğünü öne sürdü. Sistemle ilgili iddialarını şu sözlerle aktardı:

"Sistem, Belediye Başkan Yardımcısı E.D.'ın hazırladığı liste üzerinden yürütülüyor. Bu listede yapı kullanım izni alacak müteahhit firmalar ve parseller yazılı. Bu liste B.S.'e veriliyor ve diğer Müdür Ö.S. ile birlikte iş hallediliyor. Süreç tamamen bağış adı altında maskeleniyor. B.S. bağış evraklarını bizzat hazırlayıp kendi eliyle imzalamış. Müteahhitlere zorla bağış yaptırılmasının tek sebebi yarın bir gün 'Biz rüşvet değil, belediyeye bağış aldık' diyebilmektir. Örneğin bir iş için 10 milyon TL belirleniyor; bunun 5 milyonu resmi bağış gösteriliyor, kalan 5 milyonu ise kendi aralarında paylaşılıyor."

Şikayetçi E.S., belediyedeki yolsuzluk ağının sadece Çeşme ile sınırlı kalmadığını belirterek, "Çeşme Belediyesi'ni yiyen İstanbul güruhu ve ortakları ile amansız mücadelem yeni başlamıştır" ifadelerini kullandı. Dilekçede; sahte imzaların, usulsüz ruhsatların tespiti amacıyla tüm evrakların acilen jandarma veya polis kriminal laboratuvarında grafoloji (yazı ve imza) incelemesine gönderilmesi talep edildi.

Eşini evinde kameraya aldı

Çeşme Belediyesi İmar ve Şehircilik müdür vekili B.S.'in yine aynı birimde mimar olarak çalışan kocası E.S., sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla eşini ve belediyedeki bazı isimleri suçladı.

