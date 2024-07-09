Çeşme'de facia: 7 kişinin cansız bedeni bulundu
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İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında 19 düzensiz göçmen kurtarılırken, 7 kaçak göçmenin cansız bedenine ulaşıldı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında 19 düzensiz göçmenin kurtarıldığını, 7 düzensiz göçmenin ise cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu.
Bakan Yerlikaya yaptığı açıklamada, "Bugün İzmir Çeşme ilçesinde saat 10:47'de Çeşme Karaada üzerinde bir grup düzensiz göçmen olduğu, bölgede bulunan balıkçı teknesi tarafından 1 düzensiz göçmenin denizden alındığı ve denizde düzensiz göçmenlerin olabileceği ihbarının alınması üzerine bölgeye; 4 Sahil Güvenlik Botu, 1 Sahil Güvenlik Helikopteri ve 1 Sahil Güvenlik Dalış Timi sevk edilmiştir. Sahil Güvenlik unsurları tarafından yapılan arama kurtarma çalışmaları neticesinde ada üzerinden 18 ve bölgedeki balıkçı teknesinden 1 düzensiz göçmen olmak üzere toplam 19 düzensiz göçmen sağlık durumları iyi olarak kurtarılmış, maalesef 7 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşılmıştır. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum.
Ayrıca 1düzensiz göçmenin bulunması için arama kurtarma çalışmaları titizlikle sürdürülmektedir. Umut tacirliği yaparak bebeklerin, çocukların, masum insanların ölümüne neden olan göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle mücadelemizi aralıksız sürdüreceğiz Arama kurtarma faaliyetlerini gerçekleştiren Sahil Güvenliğimize teşekkür ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin" ifadelerine yer verdi.
“1️⃣9️⃣ Düzensiz Göçmen Kurtarıldı, Maalesef 7️⃣ Düzensiz Göçmenin Cansız Bedenine Ulaşıldı”— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 9, 2024
Bugün İzmir Çeşme ilçesinde saat 10:47'de Çeşme Karaada üzerinde bir grup düzensiz göçmen olduğu, bölgede bulunan balıkçı teknesi tarafından 1 düzensiz göçmenin denizden alındığı ve denizde… pic.twitter.com/Tloqvi8XpO
CAN SALIYLA GERİ İTİLMİŞLER
Kurtarılan kaçak göçmenler, ilk ifadelerinde, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına yakın bir mevkide sürüklenmeye terk edildiklerini ve içinde bulundukları can salının kayalıklara çarpıp batmasıyla yüzerek Karaada üzerine çıktıklarını söyledi. Kaçak göçmenler, can salında toplam 27 kaçak göçmen olduğunu da söyledi. Kaçak göçmenlerin ifadelerinden kayıp olduğu anlaşılan 1 kişinin daha bulunması için bölgede arama kurtarma çalışmalarını sürdüğü bildirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da olayı sosyal medya hesabından duyurdu.
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