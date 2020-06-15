Çeşme'de feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı

Kaza, saat 09.00 sıralarında, İzmir- Çeşme yolunun Zeytinler mevkisinde meydana geldi. Çeşme yönüne giden sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkıp, takla attı. Kazada ters dönen otomobil, yanmaya başladı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi, hemen müdahaleye başlayarak, alevleri söndürdü. Sağlık görevlileri ise araçtaki 4 kişiden 2'sinin yaşamını yitirdiğini, 2'sinin ise ağır yaralandığı belirledi. Ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.





