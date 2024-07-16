Çeşme'deki orman yangınında ölen kadının son görüntüleri, son sözleri...

İzmir'in Çeşme ilçesinde çıkan orman yangınında 3 kişi hayatını kaybetmişti. Ölen üç kişiden biri olan 35 yaşındaki kadının kaydettiği son görüntüleri ve son sözleri ortaya çıktı...

İzmir'in Çeşme ilçesinde çıkan orman yangınında 68 yaşındaki M.C. ile oğlu H.C. (38) ve yeğeni M.E. (35) hayatlarını kaybetmişti. M.E.'ın yangın esnasında çekmiş olduğu kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde M.E.'ın, “Evlerimizin olduğu yer yanıyor. Dağa doğru kaçmaya çalışıyoruz. Bulunduğumuz yerde 4 yetişkin, 3 çocuk var” dediği duyuluyor.

Yangın, dün saat 11.40 sıralarında Çeşme ilçesi Alaçatı Mahallesi Delikli Koy mevkiindeki ormanlık alanda meydana geldi. Bölgede bulunan bir evde vatandaşlar hızar makinesi ile çalışma yaparken alevler otluk ve ardından ormanlık alana sıçramıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 4 helikopter, 16 arazöz, 3 su ikmal aracı, 3 dozer ve 1 yer ekibi sevk edilmişti.

Yangın havadan ve karadan yapılan müdahaleler ile kontrol altına alınmıştı. Yapılan saha çalışmalarında kanser hastası 68 yaşındaki M.C., oğlu H.C. (38) ve babanın kız kardeşinin kızı olan yeğeni M.E.'ın (35) cansız bedenlerine ulaşılmıştı. H.C.'ün de tedavi gören babasına refakat ettiği esnada hastanede kalırken mikrop kaptığı ve 2 gün önce hastaneden taburcu olduğu öğrenildi.

Yangın esnasında çektiği son video yürek yaktı: “Bulunduğumuz yerde 4 yetişkin, 3 çocuk var”

Ölen 2 çocuk annesi ve kalp hastası M.E.'ın korku dolu yangın anlarında çekmiş olduğu son video ortaya çıktı. Görüntülerde M.E.'ın, “Evlerimizin olduğu yer yanıyor. Dağa doğru kaçmaya çalışıyoruz. Bulunduğumuz yerde 4 yetişkin, 3 çocuk var” dediği duyuluyor. Ayrıca M.E.'ın yangın esnasında hem kendi çocuğu hem de H.C.'ün çocuğu ile eşi S.C.'ın alandan çıkmasına yardım ettiği, son olarak baba oğula yardıma gittiği ve bu sırada alevlerin ortasında kaldığı belirtildi.

Eşi S.C. yangında bacaklarından yaralandı

Öte yandan, aileler İzmir Adli Tıp Kurumu önünde cenaze işlemlerinin tamamlanması için bekleyişlerini sürdürüyor. Cenazelerin otopsi işlemlerinin ardından ailelere teslim edileceği aktarılırken, 3 cenazenin de Buca Adatepe Cami'nde ikindi namazını müteakip toprağa verileceği öğrenildi. Ayrıca, yangında eşini kaybeden ve adli tıp kurumu önünde bekleyen S.C.'ün de bacaklarında yanıklar olduğu görüldü.

Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

İHA