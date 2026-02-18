''Cesut buldum'' diye ihbarda bulundu; katil kendisi çıktı!

İstanbul Bayrampaşa'da viyadüğün yanındaki yeşil alanda cansız bedeni bulunan cezaevi firarisi M.G.'yi, ''Ceset buldum'' ihbarı yapan kişinin öldürdüğü ortaya çıktı.

Olay, 10 Şubat saat 20.30 sıralarında Kocatepe Mahallesi O-3 Otoyolu Sağmalcılar Viyadüğü'nün yanındaki yeşil alanda meydana geldi. İddiaya göre, yoldan geçen kişiler yeşillik alanda erkek cesedi olduğunu fark edip ekiplere haber verdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yerde hareketsiz yatan kimliği belirsiz kişinin hayatını kaybettiği belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarında cesedin yaklaşık bir hafta önce ölmüş olduğu değerlendirildi. Polis, çalışmaların devamında ise ölen kişinin firari hükümlü M.G. olduğu tespit etti.

CESEDİ ATTIĞI YERİ SIK SIK KONTROL ETMİŞ

Polisin şüpheli ölüm olarak değerlendirdiği olaya ilişkin yürütülen çalışmalarda cesedin bulunduğu alan ve çevresinde bulunan çok sayıda güvelik kamerası izlendi. Teknik takibin ardından bir kişinin cesedin bulunduğu alana sık sık geldiği ve kontrol ettikten sonra ayrıldığı görüldü. Görüntülerdeki kişinin kimliğini tespit eden polis, şüphelinin 'ceset buldum' ihbarını yapan U.O. olduğunu belirledi.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Kısa sürede yakalanan U.O.'nun emniyetteki ifadesinde cesedi yol kenarına bıraktıktan sonra kontrole sık sık kontrole gittiğini ve kimsenin görmemesi üzerine ihbarda bulunduğunu itiraf ettiği öğrenildi. 15 suç kaydı olduğu belirtilen şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA