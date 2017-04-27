Ceza kesen polisin motorunu ve kendi motorunu yakmak istedi

Manisa'nın Şehzadeler İlçesi'nde çiğ köfte dükkanı işleten 29 yaşındaki Orhan K., plakasız ve ruhsatsız kullandığı motosikletine 1180 lira para cezası yazılınca öfkelendi. Orhan K., aracındaki benzinle önce kendi, sonra cezayı kesen trafik polisinin motosikletini yakmaya kalkıştı. Engellenen Orhan K., gözaltına alındı.

Olay, bugün saat 11.00 sıralarında, 1. Anafartalar Mahallesi Borca Caddesi üzerindeki tarihi Hatuniye Camii'nin önünde meydana geldi. Cadde üzerinden işyerine ruhsatsız ve plakasız motosikletiyle malzeme götüren Orhan K., motorize trafik polisi tarafından durduruldu. Trafik polisinin ruhsatsız ve plakasız motosikletine 1180 TL para cezası kesmesi üzerine sinirlenen Orhan K., motosiklet koltuğunun altındaki 1 litrelik pet şişe içindeki benzini çıkardı. "Hem kendimi hem motosikleti yakarım" diye bağıran Orhan K., trafik polisi tarafından sakinleştirmeye çalışıldı. Öfkesi dinmeyen Orhan K., daha sonra elindeki benzini önce kendi motosikletine daha sonra kendisine ceza kesen trafik polisinin motosikletine döktü.

Durumun polis telsizlerinde anons geçilmesini ardından yakında çevredeki trafik polisleri olay yerine geldi.

Yaklaşık 15 dakika süren konuşma sonrasında ikna olan Orhan K., elindeki çakmak ve benzin dolu pet şişeyi bıraktı. Polislerine zor onlar yaşatan Orhan K., olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak Şehit Öztürk Polis Merkezi'ne götürüldü.

Motosikletine benzin dökülen trafik polisi ile ikna sırasında üzerine ve yüzüne benzin gelen bir komiserin Orhan K.'den şikayetçi olduğu öğrenildi. Üzerine benzin dökülen polise ait motosiklet ve Orhan K.'ye ait motosiklet çekiciyle yoldan kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.











