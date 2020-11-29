Ceza kesen polisleri tehdit etti

Bursa'da, koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri cadde ve meydanlarda kontrol noktaları kurdu. İlçe merkezinde uygulama yapan ekipler, sokakta yürüyen Arif A.'yı durdurarak sokağa çıkma kısıtlamasını hatırlattı.

Kimlik kontrolü yapılarak, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden hakkında 3 bin 185 TL cezai işlem uygulanan Arif A., "Ben de boş adam değilim. Bu cezayı bozdururum" diyerek polis ekiplerini tehdit etti. Arif A., ceza kesilmesinin ardından evine gönderildi.

İlçe merkezinde uygulama yapan ekipler sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 6 kişiye toplam 19 bin TL cezai işlem uyguladı. Polis ekiplerinin denetimlerinin sabah saatlerine kadar süreceği öğrenildi.