Cezaevi aracı, kamyonla çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Mersin'in Tarsus ilçesinde cezaevi aracı ile kamyonun çarpıştığı kazada 23 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Alifakı Mahallesi Tuzla Karataş yol ayrımında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Tarsus Cezaevindeki mahkumları taşıyan ring aracı ile kamyon yol ayrımında kafa kafaya çarpıştı. Kazada 11 jandarma, 10 mahkum, 1 personel ve kamyon sürücüsü yaralandı.



Kazada yaralanan kamyon sürücüsü, şoför mahallinde sıkıştı. Olay yerine çağrılan Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus İtfaiye ekipleri, sürücüyü sıkıştığı yerden çıkardı.



Kazada toplam 23 kişi yaralanırken, yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

İHA