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  4. 03 Eylül 2019 11:36

Cezaevi firarisi evli olduğu kadını katletti

Afyon'da hükümlü bulunduğu cezaevinden firar eden bir kişi Konya'ya geçip nikahlı eşinin yaşadığı eve molotofkokteyli atarak yangın çıkardı. Cezaevi firarisi koca yangın nedeniyle dışarı çıkan genç kadını pompalı tüfekle öldürüp, kaçtı.

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Olay, saat 05.30 sıralarında merkez Meram ilçesinde meydana geldi. Afyon'da hükümlü bulunduğu açık cezaevinden firar eden Ali M., evli olduğu Birsen M.'ın, yaşadığı eve geldi. Ali M., arkadaki mutfak penceresinden motolofkokteyli atarak yangın çıkardı. Birsen M., yangın nedeniyle panikle evden dışarı çıktı. Bu sırada Ali M., Birsen M.'a pompalı tüfekle ateş açtı. Sırtından vurulan kadın, yere yığılırken, Ali M. olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine çağrılan ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılan Birsen M., doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Polis, kaçan Ali M.'ın yakalanması için çalışma başlattı.

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