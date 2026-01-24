Cezaevi koğuşu savaş alanına döndü: Çok sayıda yaralı var

Sakarya'nın Ferizli ilçesindeki 2 No'lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda hükümlüler arasında çıkan kavgada 21 kişi yaralandı.

Ferizli ilçesinde bulunan 2 No'lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda adli suç koğuşunda bulunan 21 hükümlü arasında sözlü tartışma sonrasında kavga çıktı. Olaya karışan 21 hükümlü Ferizli Devlet Hastanesine darp ve cebir raporu alınması gayesiyle sevk edildi. Yapılan muayenede M.A. isimli hükümlünün kafasına aldığı darbe neticesinde açık yara tespit edilerek dikiş atıldı. Burada yapılan ilk müdahale sonrasında tedavisinin tamamlanması için M.A. isimli hükümlü Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Diğer 20 hükümlü ise ilçe devlet hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından cezaevine teslim edildi. Ayrıca, olaya karışan hükümlülerin farklı koğuşlara ve tekli koğuşlara alındığı, olayın büyüme ihtimalinin bulunmadığı öğrenildi.

İHA