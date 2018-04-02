Cezaevi nakil aracı devrildi: 2 şehit

Alınan bilgiye göre, Yenice ilçesinde mahkum taşıyan Ramazan Işık yönetimindeki cezaevi nakil aracı, henüz bilinmeyen bir nedenle Yazıköyü mevkisinde ormanlık alanda yaklaşık 100 metreden şarampole yuvarlandı.

Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine sağlık, jandarma, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 2 askerin şehit olduğu tespit edildi. Sürücü Işık ve mahkum Gurbet Kalaycı ile biri rütbeli 13 asker de yaralandı.

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Işık, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yenice ilçesi ve Karabük'teki hastanelere kaldırılan diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Bu arada Karabük Valisi Kemal Çeber, hastaneye gelerek yaralıları ziyaret edip, durumları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Öte yandan şehit askerlerin, Uzman Jandarma Çavuş Oğuz İnan ve Uzman Jandarma Çavuş Kenan Dalkılıç olduğu öğrenildi.

Cezaevi nakil aracının, mahkum Kalaycı'yı trafik kazasında hayatını kaybeden ağabeyi Hüsnü Kalaycı'nın cenaze törenine götürdüğü ve kazanın dönüş sırasında meydana geldiği belirtildi.

