Cezaevinde kadın avukata suç üstü

İstanbul'da Maltepe Cezaevi'nde hükümlü olan bir kişiye uyuşturucu temin eden bir kadın avukat suç üstü yakalandı.

İstanbul Maltepe Cezaevi'nde filmleri aratmayacak olay yaşandı. Bir avukat, hapishanede bulunan yeğeninin sevgilisine uyuşturucu madde temin edince yakayı ele verdi. İddiaya göre, avukat Z.A.'nın (29) ablasının kızıyla, cezaevinde hükümlü olan A.Y. bir süredir duygusal birliktelik yaşıyordu.

Uyuşturucu madde bağımlılığı olan A.Y., sevgilisinin teyzesi olan avukat Z.A.'dan kendisine uyuşturucu getirmesini istedi. Sabah'ta yer alan habere göre avukat Z.A., iki paket halinde 26 gram işlenmemiş kubar esrarı 2 Temmuz'da Maltepe Kapalı Cezaevi'ne giderek A.Y.'ye verdi.

Güvenlik kameralarından tespit edilen olay üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. A.Y. ifadesinde, uyuşturucu istediğini kabul etti. Gözaltına alınan avukat Z.A. "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan tutuklama talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk edildi.

Savunmasında, İstanbul Barosu'nda avukat olarak görev yaptığını belirten şüpheli Z.A., "Adem'i ablamın kızının sevgilisi olması nedeniyle tanıyorum. Serhat isimli kişi, Adem'in arkadaşı Mert aracılığıyla bana haber göndermiş. Paket Adem'e ulaşmazsa Mert ve beni öldüreceğini söylemiş. Mert bana durumu anlatınca ben de pakette ne olduğunu bilmeden kabul ettim. İş olarak ceza hukukuna uzak olduğumdan sonuçları öngöremedim" diyerek pişman olduğunu söyledi.

Hakimlik, sorgusu sonrası şüpheli avukat Z.A. hakkındaki tutuklama talebini reddederek ilginç bir karara imza attı. Hâkimlik, şüpheli avukata yurt dışına çıkamama ve konutu terk etmeme şeklinde adli kontrol kararı verirken aynı zamanda şüphelinin 500 bin lira güvence miktarını 20 gün içinde yatırmasını kararlaştırdı. Ayrıca avukat Z.A.'nın, 30 gün içinde avukatlık mesleğinin etik ilkeleri üzerine yazılmış bir kitabın özetini el yazısıyla çıkararak mahkemeye teslim etmesine karar verildi. Z.A. güvence miktarı olan 500 bin lirayı ödemezse tutuklanacak. Bu para, hakkında takipsizlik veya beraat kararı verilmesi durumunda kadın avukata geri ödenecek. Dava sonucunda ceza alması durumunda ise bu para geri ödenmeyecek.

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